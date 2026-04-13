Exciclista Óscar Freire, triple campeón del mundo, fue capturado en España: su mujer lo denunció y ya fue condenado

Óscar Freire, tres veces campeón del mundo en el ciclismo, fue denunciado por su esposa debido a malos tratos, incluyendo violencia, a los que habría sido sometida, lo que derivó en la captura del exdeportista.

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Sin embargo, la agencia Europa Press confirmó que todo quedó en el delito leve por injurias, que llevó a un juicio y condena contra Freire. Al hombre se le impuso una pena de nueve días de localización permanente en un domicilio diferente al de la víctima y una orden de alejamiento de su mujer durante seis meses.

Así, el exciclista no podrá acercarse a menos de 200 metros del domicilio de su expareja, ni de su lugar de trabajo o cualquier otro que frecuente. Además, tampoco podrá comunicarse con ella.

Ambos, casados desde 2003 y con tres hijos en común, dos de ellos menores en la actualidad, están en proceso de divorcio y no conviven juntos desde noviembre de 2025.

Óscar Freire, exciclista y triple campeón del mundo. Foto: Getty Images

El caso salió a la luz después de que este domingo la mujer acudiera a la Guardia Civil de Torrelavega y lo denunciara por un presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar, consistente en agresiones, amenazas, vejaciones y acoso.

Poco después, Freire fue detenido y lo que iba a ser un juicio rápido por un presunto delito de vejaciones graves se ha transformado en uno por delito leve por decisión de la mujer.

En la diligencia, ella se ha ratificado en la denuncia presentada, pero, al estar “muy afectada”, según su abogada, no ha podido entrar en detalles durante su declaración.

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De acuerdo con la letrada, en declaraciones a Europa Press, la condena al exciclista se circunscribe únicamente al último episodio relatado por la mujer en la denuncia, sucedido este mismo domingo, 12 de abril, durante una misa en una iglesia.

Según se ha conocido, la víctima se dirigía a misa y el hombre entró también al templo. Aunque inicialmente se sentaron en bancos separados, él se habría cambiado de sitio y se colocó junto a ella.

Tras esto, se inició una discusión; la mujer le habría dicho que ese no era el lugar y se levantó para irse, pero Freire la habría agarrado “fuertemente” del brazo, obligándola a sentarse de nuevo con él.

Óscar Freire Foto: Getty Images

Finalmente, pudo volver a levantarse, abandonar la iglesia y salir a la calle. En un momento, habría intentado llamar al hermano del exciclista, pero este le arrebató el celular y, además, hizo comentarios “vejatorios” sobre ella.

Pocos minutos después, el triple excampeón del mundo le devolvió el teléfono, una escena que se habría dado frente a muchas personas.

*Con información de Europa Press