Pogačar se queda a un paso del récord histórico de ciclismo: el Infierno del Norte decide

Este domingo 12 de abril, el ciclista esloveno Tadej Pogačar buscaba establecer un nuevo registro en la historia del deporte profesional al intentar ganar la París-Roubaix 2026. El objetivo del deportista era completar la victoria en los cinco Monumentos del ciclismo en un mismo año, una meta que hasta la fecha ningún corredor ha logrado conseguir en una sola temporada.

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En caso de haber obtenido el triunfo hoy, Pogačar se habría convertido en el único ciclista de la historia en ganar las cinco carreras de un día más icónicas en un mismo ciclo. Hasta el momento, solo tres corredores han logrado conquistar el quinteto de trofeos, pero lo hicieron en temporadas distintas a lo largo de sus trayectorias.

Asimismo, el corredor de 27 años habría sido el primer ciclista no belga en alcanzar esta marca, uniéndose al grupo integrado por Eddy Merckx, Roger De Vlaeminck y Rik Van Looy.

𝑫𝒆𝒍 𝑰𝒏𝒇𝒊𝒆𝒓𝒏𝒐...

𝒂 𝒕𝒐𝒄𝒂𝒓 𝒆𝒍 𝒄𝒊𝒆𝒍𝒐.



Wout van Aert logra la victoria de su vida en la París-Roubaix y acaba con el sueño de Tadej Pogacar.



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El camino hacia el Infierno del Norte

Para dimensionar la magnitud de lo disputado este domingo, es necesario revisar el cronograma que cumplió el esloveno. La secuencia inició el 6 de abril de 2025 en el Tour de Flandes, donde superó a Mads Pedersen.

Posteriormente, el 27 de abril de 2025, el ciclista se impuso en la Lieja-Bastoña-Lieja por delante de Giulio Ciccone y Ben Healy. El tercer triunfo llegó el 11 de octubre de 2025 en el Giro de Lombardía, tras vencer en el cierre a Remco Evenepoel.

Ya en la presente temporada, el esloveno sumó su cuarta victoria el pasado sábado 21 de marzo en la Milán-San Remo, derrotando al británico Thomas Pidcock.

El susto de Pogacar en Carrefour de l'Abre cuando preparaba su ataque.#ParisRoubaix pic.twitter.com/p8346duUqs — Eurosport.es (@Eurosport_ES) April 12, 2026

Tras estas cuatro victorias consecutivas, el recorrido culminó la mañana de este domingo en la París-Roubaix, donde Pogačar se enfrentó a un trayecto de alta exigencia física.

Desenlace de la competencia

La resolución de la carrera se produjo tras más de cinco horas de competencia. Durante el recorrido, Pogačar enfrentó un inconveniente técnico al sufrir un pinchazo en su bicicleta, situación que le obligó a realizar un esfuerzo adicional para reintegrarse al grupo principal. Pese al percance, el esloveno logró llegar a los metros finales para disputar la victoria.

Sin embargo, en el sprint final disputado en el velódromo, Tadej Pogačar no pudo superar al belga Wout van Aert, quien se quedó con el primer lugar del podio. Con este resultado, el esloveno finaliza su participación en las cinco grandes carreras de un día con cuatro victorias y un segundo puesto, quedando a un paso de completar el pleno histórico en una sola campaña.