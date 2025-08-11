Suscribirse

Tadej Pogačar lo confesó: aviso de retiro es noticia mundial con fecha que estaría fijada

Para el cuatro veces campeón del Tour de Francia, es viable dejar la práctica deportiva después de los próximos Juegos Olímpicos.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

11 de agosto de 2025, 6:16 p. m.
Tadej Pogačar en el reciente Tour de Francia 2025
Tadej Pogačar en el reciente Tour de Francia 2025 | Foto: Getty Images

No era lo que se esperaría, pero el reciente ganador del Tour de Francia, Tadej Pogačar, ya habla sin tapujos del retiro.

Con tan solo 26 años, el esloveno soltó la verdad en unas declaraciones recientes: “Ya estoy contando los años que me quedan para retirarme. Empecé a ganar pronto".

Haber conquistado un mes antes el cuarto Tour de Francia de su carrera, lo estaría haciendo pensar en que puede mermarle a la exigencia.

Tour de France winner Tadej Pogacar of Slovenia crosses the finish line of the twenty-first stage of the Tour de France cycling race over 132.3 kilometers (82.1 miles) with start in Mantes-la-Ville and finish on the Champs-Elysees in Paris, France, Sunday, July 27, 2025. (AP Photo/Thibault Camus)
Tadej Pogacar cruzando la meta en la etapa 21 del Tour de Francia | Foto: AP

No ha existido un deportista que haya hecho lo que hasta ahora Pogačar, y en caso de querer subirlo de nivel, solo le restaría sumar la Vuelta España.

En sus sorpresivas declaraciones recientes, Tadej dejó ver que competencias como la Grande Boucle, ya no serían un objetivo primario para él.

“Probablemente, siga corriendo algunos Tours más, aunque nunca se puede asegurar que se compita allí”, afirmó el esloveno.

Contexto: Tadej Pogačar tomó radical decisión sobre la Vuelta a España: comunicado oficial del UAE

Sobre las determinaciones que puedan tomar en su equipo, UAE Team Emirates, aseguró que: “el Tour es la carrera más importante y dudo que el equipo me deje en casa por unos cuantos años más”, intuyó.

Acerca de señalamientos que vivió por cómo enfrentó las últimas jornadas del reciente Tour, soltó: “Todos pueden tener un mal día. No esperen que esté radiante de felicidad durante las 21 etapas".

Jonas Vingegaard y Tadej Pogačar en su lucha por la montaña en el Tour de Francia 2025
Jonas Vingegaard y Tadej Pogačar en su lucha por la montaña en el Tour de Francia 2025 | Foto: Getty Images

A pesar de haber sido el ganador con absoluta superioridad sobre Jonas Vingegaard, confesó lo que pocos sabían hasta ahora.

“El Tour fue realmente duro, uno de los más duros que he corrido, y todos los que lucharon por la clasificación general lo confirman”, explicó.

Aun con una parte del calendario del año por hacer, se mostró fuerte: “Ahora he descansado, me he reiniciado y estoy listo para nuevas batallas”.

Anticipó su retiro con fecha exacta

Esta no es la primera vez que Pogi hace referencia a su partida del ciclismo mundial.

Días atrás, tras la conquista de su cuarto Tour, ya había puesto hasta una posible fecha para ejecutarlo: “No sé si seguiré corriendo en 2029″.

Contexto: Se derrumba la Vuelta a España para el Movistar de Nairo Quintana: confirman inesperada decisión

A esto le agregaba: “No creo que pare de inmediato, pero tampoco me veo así por mucho tiempo”.

Si bien apenas transcurre el 2025, el esloveno ya prepara a sus aficionados para no verlo al máximo nivel después de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

Para Tadej dichas justas “son uno de mis objetivos. Después, veremos...”, fue como avisó que se acerca el fin.

Calendario para el remate del 2025

Después de haber competido en el Tour, solo resta una gran vuelta en el año 2025.

Allí no se cree que aparezca Tadej, pues no fue mencionada entre los objetivos que tiene en la mira.

Tour de France winner Tadej Pogacar of Slovenia reacts after the twenty-first stage of the Tour de France cycling race over 132.3 kilometers (82.1 miles) with start in Mantes-la-Ville and finish on the Champs-Elysees in Paris, France, Sunday, July 27, 2025. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)
Tadej Pogacar, ciclista esloveno del UAE Team Emirates | Foto: AP

Entre las carreras en las que se ve son: GP canadienses de Quebec (12 de septiembre) y Montreal (15 de septiembre) y Mundiales de Ruanda (del 21 al 28 de septiembre).

De la mayoría de clásicas de Italia se bajó, pero hay una en la que se mantendrá vigente.

“No podré competir en ninguna otra clásica italiana, excepto en Lombardía (11 de octubre)”, sentenció sobre el fin de la temporada.

