Se derrumba la Vuelta a España para el Movistar de Nairo Quintana: confirman inesperada decisión

En menos de una semana se derrumbaron todos los planes del Movistar Team para la Vuelta a España 2025. Enric Mas confirmó su ausencia, Nairo Quintana se cayó y ahora Javier Romo descarta que pueda ir por la clasificación general.

Sumado a eso, Einer Rubio ha tenido una temporada desgastante que le impide dar una mano a estas alturas de la temporada.

Lo más preocupante es que La Vuelta comenzará en menos de 15 días y el Movistar no tiene claro quién será su jefe de filas.

La dirección deportiva esperaba que la Vuelta a Burgos sirviera como un examen para despejar dudas, sin embargo, todo terminó peor de lo que estaba.

Y es que Nairo Quintana sufrió una dura caída que lo obligó a retirarse antes de la cuarta fracción. El colombiano sufrió raspaduras en su espalda, que seguramente complicarán la preparación para la última grande del año.

Nairo Quintana junto a Javier Romo, ciclistas del Movistar Team | Foto: Getty Images

Javier Romo se baja del bus

Ante el abandono de Enric Mas y las complicaciones físicas de Nairo, solo le quedaba a Movistar una carta sobre la mesa: el español Javier Romo.

Todo ‘pintaba’ para que el nacido en Villafranca de los Caballeros tomara las riendas del equipo en la Vuelta a España, sin embargo, aseguró que no está en condiciones de pelear por la clasificación general y se rehusa a ser nombrado líder.

“La idea inicial mía y del equipó era haber ido al Tour, pero por diversos motivos no fue posible. No sé qué me pasaba, estaba muy fatigado”, contó en declaraciones para el podcast A Pie de Puerto.

Romo confirmó que irá a la ronda ibérica porque así lo dice su calendario, pero descartó oficialmente que vaya a ser el jefe de filas ante la ausencia de Mas.

“La Vuelta a España es lo que me queda importante en el calendario. He descansado completamente dos semanas para volver a activarme y estar más fresco. Espero tener buenas sensaciones esta vez”, arrancó.

Luego dijo lo que pocos esperaban escuchar: “Yo no me veo haciendo la general de la Vuelta a España, para nada. Si me encuentro en un buen puesto en la general por casualidad, pues genial, pero hay que ir poco a poco y lo mío será intentar buscar una etapa. En principio no me planteo ese papel en la general”.

De hecho, lamentó que su verdadero ‘capo’ se haya tenido que ausentar. “La baja de Enric en la Vuelta es una putada en Movistar y más viendo que cada vez que iba tras el Tour andaba muchísimo, pero son cosas que pasan, la salud es lo primero y habrá que esperar al año que viene para volver a verle seguro a tope”.

Nairo Quintana, ciclista del Movistar Team | Foto: Getty Images

¿Quién será el líder del Movistar?

En ese orden de ideas, a la escuadra telefónica le toca diseñar un nuevo plan para meterse en la discusión por la clasificación general.

La experiencia de Nairo podría ser una buena opción, pero hay dudas sobre el estado del corredor boyacense luego de lo sucedido en Burgos.