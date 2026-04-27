Daniel Muñoz es noticia y Crystal Palace lo celebra: Selección Colombia, atenta a su nueva marca

El colombiano Daniel Muñoz llegó a las 100 apariciones con Crystal Palace, y el club inglés lo hizo oficial por medio de su cuenta de X. Fue este lunes, 27 de abril de 2026, despertando todo tipo de comentarios.

100 Crystal Palace appearances ✅



Daniel Muñoz 🇨🇴 pic.twitter.com/VcdrHtjjhK — Crystal Palace F.C. (@CPFC) April 27, 2026

Se trata de un registro que genera aplausos para Daniel Muñoz: el lateral derecho de 29 años se logró consolidar en Inglaterra, siendo un fútbol de alto nivel, y brilló en la época dorada del equipo londinense.

Con Muñoz como titular y figura, Crystal Palace se hizo con la FA Cup y la Community Shield en 2025, venciendo en la gran final al Manchester City y al Liverpool respectivamente. Por eso, Daniel ya está en los libros dorados del club.

Jefferson Lerma y Daniel Muñoz, campeones de la FA Cup 2024-2025. Foto: Getty Images

Daniel Muñoz metió polémico gol a Liverpool y calentó el partido: hincha le pegó con balón en la cabeza

Daniel Muñoz y Crystal Palace: dos años de idilio

En enero de 2024, Crystal Palace comunicaba que Daniel Muñoz había sido fichado procedente del Genk belga. Se mencionó una cifra cercana a los 8 millones de euros como coste de la operación por aquel entonces.

Hoy, dos años después, Daniel tiene contrato con Crystal Palace hasta junio de 2028 y Transfermarkt le coloca un valor en el mercado de 27 millones de euros a sus 29 años. Es el más alto de su carrera hasta ahora.

Las actuaciones de Daniel Muñoz, a lo largo de su estancia en Crystal Palace, han sido destacadas. Tanto así, que la prensa deportiva europea ha revelado el presunto interés de varios equipos europeos por contra con sus servicios, incluyendo al FC Barcelona de España.

Todo se ha basado en rumores, pero lo cierto es que Daniel Muñoz sigue aportando en el terreno de juego para que Crystal Palace se siga mostrando como un equipo que puede pelear trofeos en Inglaterra.

Selección Colombia, atenta a Daniel Muñoz de cara al Mundial 2026

Lo que haga Daniel Muñoz en Crystal Palace despierta un profundo interés en la Selección Colombia que dirige Néstor Lorenzo. Es el lateral derecho titular del cuadro cafetero de cara al arranque del Mundial 2026.

Daniel Muñoz es habitual titular en la Selección Colombia de Néstor Lorenzo. Foto: Getty Images

Restan pocos meses para que empiece la cita orbital, misma donde Colombia se ubica en el grupo K junto a Uzbekistán, RD Congo y Portugal. La presencia de Muñoz, acompañada de un buen desempeño, pinta como vital en el cuerpo técnico cafetero.