Movimiento clave del Real Madrid dejaría a Daniel Muñoz en un grande de Europa: así sería el fichaje

Daniel Muñoz es un nombre que sigue teniendo fuerza en la élite de Europa. Su buen papel en Crystal Palace de Inglaterra le permite tener los radares del mercado de pases sobre su nombre y no sería extraño un fichaje en próximas semanas en un grande del ‘Viejo Continente’.

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En esta temporada, Daniel Muñoz fue uno de los laterales con más presencia en la Premier League y es considerado uno de los mejores del planeta. Además, el lateral antioqueño antes de unirse a la Selección Colombia para jugar el Mundial 2026, fue campeón de la Conference League tras derrotar al Rayo Vallecano en la final.

Mientras Daniel Muñoz concentra con Colombia y adelanta el viaje a Norteamérica para la Copa del Mundo y el amistoso contra Jordania, su nombre está en los pasillos de varios clubes en Europa. Parece que la coyuntura en el Real Madrid le podría dar un movimiento de equipo para la próxima temporada.

Real Madrid es clave para Daniel Muñoz

Este domingo, Real Madrid tendrá las elecciones para su nuevo presidente, en una carrera donde Florentino Pérez espera revalidar el cargo. Para ello, el dirigente ha hecho varias promesas, una de ellas es nombrar a José Mourinho como nuevo director técnico en reemplazo de Álvaro Arbeloa.

Lo segundo se centra en la nómina de futbolistas y hay dos en carpeta de Florentino por ahora. El primero de ellos es el defensa francés Ibrahima Konaté, quien ya se despidió del Liverpool y está a la espera de las elecciones en el Real Madrid. El otro es un lateral que le abriría la puerta a Muñoz en otro equipo grande de Europa.

Florentino Pérez, presidente del Rea Madrid Foto: AFP

Florentino también ha prometido al lateral neerlandés Denzel Dumfries, quien proviene del Inter de Milán de Italia y sería cuestión de tiempo para agilizar su firma. Estos tres nombres están condicionados a lo que suceda tras las elecciones. Si no queda como presidente reelecto, no se darían sus fichajes.

¿Daniel Muñoz al Inter de Milán?

Entonces, el fichaje de Dumfries dejaría el camino libre para que Daniel Muñoz sea nuevo jugador del Inter de Milán. Medios italianos confirman que el lateral colombiano es el elegido si Denzel va al Madrid debido a su potencial ofensivo, intensidad y sorpresa en ataque y experiencia internacional.

Seguramente, Muñoz también llama la atención por su ‘low cost’ en el mercado de pases. Según Transfermarkt, está valorado en 22 millones de euros y tiene contrato hasta 2028 en el Crystal Palace.