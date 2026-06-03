Real Madrid tiene nuevo técnico: Florentino Pérez oficializó la llegada de José Mourinho

Con un mensaje adjunto a un video en el que escribieron “MOUcha historia por hacer” y José Mourinho decía “sí”, se oficializó este miércoles, 3 de junio, que Real Madrid y el luso volvieron a juntar sus caminos.

Después de semanas de incertidumbre, al final en las últimas horas se confirmó que el entrenador que estaba en Benfica tendrá otra oportunidad en la Casa Blanca.

MOUcha historia por hacer. pic.twitter.com/7wLmDk8r2M — Florentino 2026 (@Florentino2026_) June 3, 2026

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Si gana las elecciones

El entrenador portugués José Mourinho es el elegido para ser el técnico del Real Madrid si el actual presidente Florentino Pérez revalida su puesto en las elecciones del domingo.

Vestido con la camiseta del Real Madrid, Mourinho aparece diciendo “sí” en un pequeño vídeo publicado este miércoles en la cuenta oficial de Instagram de la candidatura de Florentino Pérez.

Los responsables de la candidatura de Pérez lanzaron el anuncio prácticamente al mismo tiempo que su rival electoral, Enrique Riquelme, tenía previsto anunciar un gran fichaje en un programa de televisión.

Florentino Pérez, presidente del Rea Madrid Foto: AFP

De hecho, el vídeo presentado por la candidatura de Pérez empieza con la leyenda “mientras en la tele hablan, y hablan, y hablan”, antes de que salga Mourinho diciendo “sí”, vestido de blanco.

La vuelta del técnico portugués al equipo blanco había sido dada por hecha por la prensa española en las últimas semanas si Florentino Pérez logra revalidar la presidencia blanca.

En caso de victoria de Florentino Pérez en las elecciones, Mourinho volvería a hacerse cargo del equipo trece años después de su salida en 2013.

El presidente en funciones del Real Madrid no había confirmado hasta ahora que Mourinho era su elegido, aunque se había deshecho en elogios hacia él cada vez que se le ha preguntado.

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“Ha estado con nosotros, nos elevó la competitividad. Y, a partir de ahí, ganamos seis Champions en 10 años”, dijo Florentino Pérez en una entrevista con la televisión La Sexta el 13 de mayo, al día siguiente de convocar las elecciones.

Mourinho llegó en 2010 al Real Madrid, donde estuvo tres temporadas en las que lidió, principalmente, con el Barcelona de Pep Guardiola y Leo Messi.

José Mourinho dirigiendo al Real Madrid en 2011. Foto: Getty Images

En sus tres años en el conjunto merengue, Mourinho ganó una Liga española, una Copa del Rey y una Supercopa de España.

Mourinho llegaría al Real Madrid tras dirigir esta temporada al Benfica.

Tras desvelarse el nombre del entrenador, Florentino Pérez adelantó en un programa de televisión que anunciará el jueves el fichaje de un jugador.

Contrapeso a Florentino

Enrique Riquelme es otro de los candidatos a ser presidente del Real Madrid.

En campaña este ha prometido: “Si gano las elecciones, traeré al Real Madrid a un mánager superestrella. El mánager más grande que puedas imaginar”, anticipó.

El entrenador que propone Enrique Riquelme para el Real Madrid #RiquelmeEH pic.twitter.com/PItTzizNy8 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 3, 2026

“José Mourinho no es nuestro mánager. Conseguiremos al que todos los aficionados del Real Madrid realmente quieren”, aseguró sin dar un nombre.

Adicionalmente, también se comprometió con la compra de Rodri, del Manchester City: “Si gano las elecciones, Rodri se convertirá en jugador del Real Madrid. Puedo garantizar que haré todo lo posible por ello”.

*Con información de AFP.