Mientras Luis Díaz está con Colombia, Bayern Múnich cerró su primer fichaje: “Acuerdo hasta 2030”

Bayern Múnich ejecutó su primer movimiento en el mercado de fichajes. Aunque la primera opción era Anthony Gordon, nuevo fichaje del FC Barcelona, rápidamente encontraron otro nombre que gusta en el cuerpo técnico de Vincent Kompany.

Se trata del marroquí Ismaël Saibari, perteneciente al PSV Eindhoven, que juega como mediocampista ofensivo y esta temporada fue elegido como el mejor jugador de la Eredivisie en Países Bajos.

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De acuerdo a Footmercato, las negociaciones avanzaron positivamente y se espera que haga los exámenes médicos en Estados Unidos, donde se encuentra concentrado con su selección para disputar el Mundial 2026.

“El club alemán está cerca de lograr su objetivo, según nuestra información, se acaba de llegar a un acuerdo para un contrato hasta 2030 con el jugador“, informó el medio francés.

Saibari hizo 19 goles y dio 9 asistencias en la presente temporada con el PSV, números que captaron la atención del Bayern Múnich para reforzar la zona ofensiva.

Ismael Saibari, volante ofensivo del PSV Eindhoven. Foto: NurPhoto via Getty Images

Fabrizio Romano dio detalles

Este miércoles, Fabrizio Romano se sumó a la información dando nuevos detalles sobre la negociación entre clubes y el deseo de Saibari por unirse al Bayern Múnich.

"Ismael Saibari ha alcanzado un acuerdo verbal con el FC Bayern en términos personales“, indicó en su cuenta oficial. ”Saibari quiere el traspaso y ya ha hablado con Vincent Kompany“.

Fabrizio aseguró que “las negociaciones entre clubes están en curso con el PSV, como se ha revelado exclusivamente hoy”.

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En estas circunstancias, es solo cuestión de tiempo para el anuncio oficial. Bayern Múnich quiere que el negocio se concrete antes de iniciar la Copa del Mundo, evitando así una posible subida de precio por su desempeño con Marruecos.

Y es que los ‘Leones del Atlas’ son favoritos para clasificar a dieciseisavos de final, aún cuando comparten el grupo C junto a Brasil, Escocia y Haití.

Bayern Múnich se refuerza

La llegada de Ismaël Saibari es una gran noticia para Kompany, que acusó el desgaste de sus titulares sobre el final de la presente temporada.

Bayern Múnich tenía una nómina corta que trató de disputar todos los frentes. En la semifinal de Champions contra el PSG se vio a varios jugadores cansados por el trajín de tantos partidos de manera consecutiva.

Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise tendrán un nuevo compañero que les ayude a generar opciones de gol y manejar la carga de minutos. El más preocupado con este fichaje podría ser Jamal Musiala, que todavía no ha regresado a su máximo nivel tras la lesión y ahora tendrá que pelear por el puesto como mediapunta.