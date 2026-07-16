Cuando se habla de turismo en Antioquia, nombres como Guatapé o Jardín suelen quedarse con toda la atención. Sin embargo, existe otro destino que poco a poco comienza a despertar el interés de los viajeros gracias a sus paisajes, su ambiente tranquilo y el orgullo de ser la tierra natal del futbolista Daniel Muñoz, quien se convirtió en uno de los que sacó la cara por el equipo durante su participación en el Mundial 2026.

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Se trata de Amalfi, un municipio ubicado en el noroeste antioqueño que combina naturaleza, historia y tradiciones paisas.

Este pueblo, que está rodeado por montañas, bosques de niebla, ríos y senderos ecológicos, se ha convertido en un atractivo para las personas que buscan descansar lejos del ruido de las grandes ciudades.

Además de sus paisajes, Amalfi guarda una arquitectura tradicional, un parque principal lleno de vida y una gastronomía que refleja la identidad de la región.

Daniel Muñoz, jugador de la Selección Colombia. Foto: Copa Mundial Fifa

El municipio también ha ganado reconocimiento porque en este lugar nació Daniel Muñoz, lateral del Crystal Palace y referente de la Selección Colombia.

Su historia de esfuerzo y perseverancia ha llevado el nombre de Amalfi a que se conozca a nivel internacional, despertando la curiosidad de aficionados que ahora desean conocer el lugar donde dio sus primeros pasos antes de convertirse en futbolista profesional.

Entre los principales atractivos del municipio sobresalen los recorridos por senderos naturales, los baños en ríos de aguas cristalinas y los espacios ideales para practicar caminatas o simplemente disfrutar del paisaje.

Venecia, Amalfi y Granada, Antioquia. Foto: Créditos: Alcaldías Municipales / API

La tranquilidad del entorno y el contacto permanente con la naturaleza hacen que muchos visitantes lo consideren como un destino totalmente perfecto para desconectarse de la rutina.

Otra de las cosas que llaman la atención de los turistas es la amabilidad y la hospitalidad de sus habitantes, quienes guardan las costumbres paisas y reciben a los viajeros con un ambiente cálido y familiar.

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Esa combinación que se da entre la naturaleza, la cultura y la tranquilidad, ha permitido que Amalfi gane espacio entre quienes buscan experiencias diferentes dentro de Antioquia.

Aunque todavía este municipio no tiene la fama de otros del departamento, Amalfi demuestra que Antioquia guarda destinos que se han explorado poco, pero que tienen un enorme potencial turístico. Para muchos viajeros, recorrer las calles donde creció Daniel Muñoz y descubrir sus paisajes representa una oportunidad para conocer otra cara del departamento, alejada de las rutas comunes y corrientes que están llenas de encanto natural.