¿Viaja al exterior? Estos son los países que exigen un seguro médico y podrían dejarlo por fuera si no lo tiene

Cada vez son más los colombianos que planean vacaciones o viajes de negocios al exterior, pero antes de comprar los tiquetes conviene revisar un requisito que puede hacer la diferencia entre ingresar sin problemas o quedarse en migración. Varios países mantienen la exigencia de contar con un seguro médico de viaje vigente durante toda la estadía, una medida que busca garantizar la atención de los visitantes en caso de enfermedad o accidente.

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De acuerdo con esto, entre los destinos que piden este documento se encuentran países como Cuba, Bielorrusia, Irán, Rusia y Argelia, aunque en algunos casos la obligación depende del tipo de visa o del motivo del viaje.

Las autoridades de cada nación pueden exigir una cobertura específica o permitir la compra del seguro al momento del ingreso.

Uno de los temas que más causa dudas entre los viajeros es el espacio Schengen. Para los colombianos que ingresan como turistas por hasta 90 días y no requieren visa, el seguro médica no es un requisito obligatorio de ingreso. Sin embargo, cuando se necesita una visa Schengen por estudios, trabajo o estancias más largas, sí es indispensable presentar una póliza con la cobertura mínima exigida por las autoridades europeas.

Especialistas recuerdan que, aunque en muchos destinos el seguro no sea obligatorio, contratar uno puede evitar gastos elevados por consultas médicas, hospitalizaciones o emergencias inesperadas.

Siempre es importante tener a la mano documentos como el pasaporte y el tiquete. Foto: Getty Images

En algunos países, la atención sanitaria para extranjeros puede representar costos de miles de dólares, con los que en la mayoría de las veces no se cuenta, si el viajero no cuenta con una cobertura adecuada.

Además del seguro médico, las autoridades migratorias suelen solicitar otros documentos como pasaporte vigente, tiquete de regreso, comprobantes de solvencia económica, reservas de alojamiento o cartas de invitación, dependiendo del destino y del motivo del viaje.

Por esta razón, la recomendación más importante es verificar con anticipación los requisitos oficiales antes de salir del país.

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Países como Rusia exigen el seguro médico obligatorio como parte del proceso de solicitud de visa, con una cobertura de 30.000 euros. En el caso de Tailandia, se mantiene el seguro obligatorio para visas de larga estadía, con una cobertura mínima de USD 1.000.

La recomendación para los colombianos es consultar siempre la información actualizada de las autoridades migratorias y de la Cancillería antes de organizar cualquier viaje internacional, ya que las condiciones de ingreso pueden modificarse en cualquier momento y variar según la nacionalidad, el tiempo de permanencia o el propósito de la visita.