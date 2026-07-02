Miles fallan en el proceso de solicitar la visa: así puede aumentar sus posibilidades de aprobación

Conseguir la visa de Estados Unidos sigue siendo uno de los objetivos de miles de colombianos que quieren viajar por turismo, negocios o estudios. Sin embargo, muchas solicitudes terminan siendo rechazadas por errores que podría evitarse con una mejor preparación antes de la entrevista consular y el diligenciamiento de los documentos.

¿Planea viajar a Estados Unidos? Estos son los cambios del Gobierno en enero de 2026 que afectan la visa americana y sus costos

Tips para que sea más probable que aprueben la visa

Uno de los aspectos más importantes del proceso es llenar correctamente el formulario DS-160. Allí, cada dato debe coincidir con la realidad y con los documentos que presente la persona que solicite el trámite.

Cualquier inconsistencia, por pequeña que parezca, puede despertar dudas durante la revisión del caso.

Otro consejo clave consiste en responder todas las preguntas con honestidad. Inventar información, exagerar ingresos o esconder antecedentes puede convertirse en un motivo suficiente para que el consul niegue la solicitud.

Embajada adelanta citas para colombianos que quieran viajar a Estados Unidos Foto: Getty Images/iStockphoto

También se recomienda conocer bien el motivo del viaje y explicarlo con claridad. Durante la entrevista, las respuestas deben ser directas, concretas y coherentes, evitando rodeos o información innecesaria que pueda causar confusión.

Los expertos en el tema igualmente recomiendan demostrar vínculos sólidos con Colombia. Tener un empleo estable, estudios en curso, propiedades o familiares en el país ayuda a evidenciar que el solicitante tiene razones para regresar una vez termine su visita a Estados Unidos.

La puntualidad es otro factor que juega a favor. Llegar con tiempo suficiente, llevar toda la documentación que se pide y mantener una actitud respetuosa durante la entrevista ayuda a que se de una buena impresión.

Tips para que sea más probable que la Visa se aprobada. Foto: Getty Images

Asimismo, sugieren revisar varias veces la información antes de enviar el formulario, practicar posibles preguntas y evitar dejarse llevar por consejos de personas que prometen fórmulas que aparentemente no fallan para obtener la visa.

Aunque muchas personas creen que presentar extractos bancarios con grandes sumas garantiza la aprobación, las autoridades valoran principalmente la credibilidad de la información y la consistencia del perfil de la persona que viaja.

Cómo tramitar la visa estadounidense: guía con pasos clave, errores comunes y recomendaciones

Cada caso es analizado de manera individual, por lo que cumplir estos consejos no da una garantía absoluta de éxito. Sin embargo, sí puede disminuir las posibilidades de cometer errores que compliquen el proceso.

Prepararse con tiempo, responder con transparencia y presentar información clara, siguen siendo las mejores herramientas para enfrentar la entrevista con mayor tranquilidad y aumentar las opciones de recibir una respuesta positiva al momento de solicitar la visa estadounidense.