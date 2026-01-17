Estados Unidos

¿Planea viajar a Estados Unidos? Estos son los cambios del Gobierno en enero de 2026 que afectan la visa americana y sus costos

Algunas nacionalidades no podrán solicitar ciertas categorías de visa hasta nuevo aviso.

Redacción Mundo
17 de enero de 2026, 5:12 p. m.
Algunos países fueron restringidos por ser considerados como alto riesgo.
Algunos países fueron restringidos por ser considerados como alto riesgo.

Las agencias de inmigración de Estados Unidos suelen modificar sus reglas para los extranjeros con el fin de que se sigan las normas de presidencia, pues Donald Trump prometió expulsar a todos los inmigrantes indocumentados y establecer una mayor vigilancia y control sobre las personas que ingresan al país.

Ante la situación, se ha recomendado a los viajeros que revisen de manera constante las normativas para estar al tanto de no cometer una infracción que pueda costarles su entrada o su estancia en el país de Norteamérica.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y el Departamento de Estado han establecido nuevas reglas que modifican los procesos para obtener la visa americana. Uno de esos cambios es el ajuste en las tarifas de inmigración, que responden a la inflación del país.

La visa estadounidense se ha convertido en una de las más solicitadas por los colombianos.
Las visas tendrán un nuevo costo desde este año. Foto: COLPRENSA

Además, desde este año hay una restricción temporal para las visas de inmigrante para los solicitantes de varios países considerados como alto riesgo. Estos documentos son destinados a los extranjeros que planean residir y obtener la ciudadanía norteamericana.

¿Ciudadanos colombianos afectados? Este es el impacto de la congelación de visas de Estados Unidos

En un documento publicado por el Departamento de Estado, el presidente Donald Trump indicó que los visitantes a su país deben ser autosuficientes económicamente, con el fin de que no se conviertan en una “carga” para Estados Unidos.

Así las cosas, desde el próximo 21 de enero, los países que tienen restringida la emisión de visas para migrantes son:

Solicitantes de residencia y permisos de trabajo en una oficina de USCIS, donde los nuevos cambios buscan agilizar los trámites.
Los cambios han sido anunciados por USCIS y el Departamento de Estado. Foto: Getty Images/iStockphoto
  • América Latina: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Brasil, Colombia, Cuba, Dominica, Granada, Guatemala, Haití, Jamaica, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, y Uruguay.
  • Europa: Albania, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Azerbaiyán, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Norte y Rusia.
Estados Unidos cambia las reglas migratorias para trabajadores religiosos y elimina una espera clave
  • África: Argelia, Camerún, Cabo Verde, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Egipto, Ghana, Guinea, Liberia, Libia, Marruecos, Nigeria, República del Congo, Ruanda, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Tanzania, Togo, Túnez y Uganda
  • Asia: Armenia, Bangladesh, Bután, Birmania, Camboya, Eritrea, Etiopía, Gambia, Irán, Irak, Jordania, Kazajistán, Kuwait, República Kirguisa, Laos, Líbano, Mongolia, Nepal, Pakistán, Siria, Tailandia, Uzbekistán y Yemen.
  • Oceanía: Fiyi.
EE.UU.
Los solicitantes de la visa de migrante de ciertos países no seguirán con el proceso a partir del 21 de enero del 2026. Foto: Getty Images

El Gobierno también actualizó la lista de los países a los cuales se les incrementa el costo de la visa, por lo que estos deben asumir una fianza de 5.000, 10.000 o 15.000 dólares, según sea el caso particular.

¿Puede viajar como turista a EE. UU.? Lo que debe saber tras la suspensión de procesos de visa de inmigrante para 75 países

El costo lo deben asumir aquellos que aplican para el documento de turista o el de la categoría B1/B2.

¿Planea viajar a Estados Unidos? Estos son los cambios del Gobierno en enero de 2026 que afectan la visa americana y sus costos

