Estados Unidos cambia las reglas migratorias para trabajadores religiosos y elimina una espera clave

El DHS anunció un giro en las visas R-1 que evita que pastores, sacerdotes y otros líderes de fe deban pasar un año fuera del país antes de regresar.

Margarita Briceño Delgado

16 de enero de 2026, 12:14 p. m.
El cambio anunciado por el Departamento de Seguridad Nacional elimina la obligación de que trabajadores religiosos pasen un año fuera de EE. UU. antes de volver a solicitar la visa R-1. Foto: Composición Semana / Getty images

En medio de un sistema migratorio marcado por retrasos y restricciones, Estados Unidos introdujo un cambio significativo para los trabajadores religiosos, y ya no deberán permanecer un año fuera del país para volver a solicitar la visa R-1, una medida que impacta directamente a miles de comunidades de fe.

Un alivio regulatorio en un sistema migratorio aún saturado

En una jugada poco habitual dentro del contexto de una política migratoria que ha tendido a endurecerse, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos anunció el 14 de enero de 2026 una modificación a las normas de las visas R-1 para trabajadores religiosos.

Según Newsweek, la norma elimina la exigencia de que religiosos con visa R-1 permanezcan fuera del país durante un año completo antes de poder solicitar regresar, tras haber cumplido su periodo máximo de cinco años.

Bajo el régimen anterior, ese requisito de permanencia en el extranjero era obligatorio y no negociable, lo que generaba interrupciones significativas en las labores de sacerdotes, pastores, rabinos, imanes, misioneros y otros agentes de fe que sirven a congregaciones y comunidades dentro de Estados Unidos.

Un portavoz del DHS citado por Newsweek defendió la medida como un reconocimiento del aporte de “pastores, sacerdotes, monjas y rabinos” al “tejido social y moral” del país.

Además, subrayó el compromiso de la administración con “empoderar” a las organizaciones religiosas en su trabajo cotidiano.

Aunque continúa vigente la obligación de salir del país al cumplirse los cinco años permitidos por la visa temporal, ahora los trabajadores religiosos pueden solicitar una nueva R-1 sin tener que esperar 12 meses fuera de Estados Unidos.

Estados Unidos cierra la puerta a responsables de abusos contra la libertad religiosa
El ajuste migratorio impacta a pastores, sacerdotes y otros trabajadores religiosos en medio de retrasos históricos en las visas. Foto: Getty Images

Un alivio frente a un cuello de botella que afectaba a comunidades de fe

El cambio llega en un momento en que muchos líderes religiosos y legisladores venían señalando las tensiones creadas por la antigua regla.

La Conferencia de Obispos Católicos de EE. UU. (USCCB) calificó la modificación como “un paso verdaderamente significativo para apoyar los servicios religiosos esenciales en Estados Unidos”, resaltando que la eliminación del periodo de espera fuera del país ayuda a “minimizar interrupciones” en ministerios y parroquias que dependen de religiosos extranjeros.

Ese prolongado retraso, vinculado al desbordamiento y retrocesos en la categoría EB-4 del sistema de inmigración, que también incluye los visados de trabajadores religiosos, ha sido un punto central de crítica.

¿Cuáles son los tipos de visas afectadas por la suspensión del Gobierno de EE. UU.?: Entrevista con experta

En 2023, un cambio en la asignación de prioridades de visas amplió dramáticamente los tiempos de espera para la residencia permanente, dejando a muchos religiosos en una especie de limbo legal entre terminar su R-1 y comenzar un proceso que puede tardar años.

Senadores de ambos partidos, como Tim Kaine, Susan Collins y Jim Risch, celebraron el paso del DHS como un alivio para las comunidades de fe de distintas tradiciones, señalando que la antigua regla obligaba a congregaciones a despedir abruptamente a sus líderes religiosos mientras esperaban decisiones administrativas o legislativas más amplias.

Estados Unidos cambia las reglas migratorias para trabajadores religiosos y elimina una espera clave

