Estados Unidos

¿Lo afecta la nueva restricción en las visas a Estados Unidos? Estos son los detalles y las motivaciones de la suspensión

Yesenia Iacona, abogada migratoria, aclaró en SEMANA los detalles de la medida tomada por el gobierno norteamericano.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

14 de enero de 2026, 10:07 p. m.
Ingresar a Estados Unidos requiere los papeles migratorios que se le imponen a cada país.
Ingresar a Estados Unidos requiere los papeles migratorios que se le imponen a cada país. Foto: Getty Images

El anuncio fue hecho por la Casa Blanca este 14 de enero de 2026, suspendiendo los procesos de visado para los ciudadanos de 75 países, anunciando que restringirá la visa migratoria a Estados Unidos.

En conversación con SEMANA, la abogada migratoria, Yesenia Iacona, explicó las consecuencias de la medida estadounidense.

x
Yesenia Iacona, abogada migratoria Foto: Linkedin
Estados Unidos suspende procesos de visa de inmigrante para 75 países, incluido Colombia

¿A quién afecta esta medida?

“En principio solamente va a afectar un proceso de inmigrante, las personas que están en este momento intentando tener”, afirmó Iacona. Dejando claro que las personas que tienen su visa como turista o como trabajador, no tienen ningún tipo de restricción.

Solamente afectará a los que están solicitándola en estos momentos, ya que a partir del 21 de enero de 2026, se restringirán este tipo de visas para inmigrantes, que además, confirmó SEMANA, son totalmente diferentes al asilo político.

Noticias Estados Unidos

Medicare limitará uno de sus servicios a final de mes: miles de personas se verán afectadas

Noticias Estados Unidos

Trump asegura que la “matanza” en Irán ha cesado y que no hay planes de ejecuciones, pese a denuncias de miles de muertos

Noticias Estados Unidos

Estados Unidos envía ayudas a Cuba por el Huracán Melissa: la administración Trump no trabajará con el régimen cubano, ¿cómo lo hará?

Noticias Estados Unidos

Caos en Verizon: miles de usuarios en EE. UU. sin señal ni datos móviles

Noticias Estados Unidos

Trump amenaza con cortar todos los fondos a ciudades santuario a partir de febrero

Noticias Estados Unidos

Por primera vez en 50 años: salen más migrantes de los que entran, tras fuertes políticas migratorias

Noticias Estados Unidos

“No hace falta que EE. UU. nos compre”: declaraciones acerca de Groenlandia tras la reunión con representantes del Gobierno Trump

Noticias Estados Unidos

Sancionado por EE. UU. presenta primera demanda contra el Gobierno: Trump emprende batalla contra la Unión Europea

Noticias Estados Unidos

Qué son las visas de habilidades extraordinarias e interés nacional que se pueden tramitar para conseguir la residencia en Estados Unidos

Noticias Estados Unidos

Tenga cuidado con las redes sociales: este sería el nuevo requisito para turistas que pretendan ingresar a EE. UU.

Quienes tramitan la solicitud por consulado serán los implicados, es decir, los que están haciendo la solicitud de ser residentes desde sus propios países, no afectará a quienes hacen este tipo de solicitudes desde el suelo estadounidense.

¿Qué busca la restricción?

En diálogo con SEMANA, la abogada migratoria, Yesenia Iacona, aseguró que esta medida busca optimizar los recursos estadounidenses, para que quienes portan este tipo de visas (migratorias), no terminen siendo una carga para el estado norteamericano.

Iacona aclaró que quienes actualmente tienen este documento, pueden acceder a apoyos estatales para sus pagos de vivienda, seguros médicos y en ocasiones, ayudas mientras no tiene empleo.

Según la experta, cuando se reanuden las expediciones de este tipo de visas, las personas que demuestren que no van a ser una carga financiera para Estados Unidos, podrán acceder al permiso.

No solamente se afectan colombianos, sino ciudadanos de 74 países más, en donde se encuentran naciones de todos los continentes, la medida no es un ataque específico a un país o alguna región.

La administración Trump desde su regreso a la Casa Blanca ha buscado restringir los apoyos financieros a causas que consideran innecesarias, ya lo hizo restringiendo dinero a la ONU y 66 organizaciones internacionales.

Así también lo manifestó el mensaje de la cuenta estatal estadounidense que, con un duro mensaje, promete sacar a los inmigrantes que van a “robar” los recursos de los ciudadanos norteamericanos.

¿Cómo solicitar ahora la visa como migrante?

California y otros 18 estados demandan al gobierno Trump por las visas H-1B de 100.000 dólares: ¿cambiarán de precio?

El gobierno de Estados Unidos apenas tomó la decisión, por lo que, hay muchas cosas que no han sido aclaradas por la Casa Blanca, sin embargo, Yesenia Iacona aclaró que esta solicitud se puede hacer desde diferentes opciones.

Algunas de ellas se solicitan desde la petición de un familiar ciudadano de Estados Unidos, por interés nacional norteamericano o en su defecto, certificaciones laborales de empresas estadounidenses.

Más de Noticias Estados Unidos

x

¿Lo afecta la nueva restricción en las visas a Estados Unidos? Estos son los detalles y las motivaciones de la suspensión

Los retrasos en la atención y el acceso a tratamientos siguen siendo uno de los mayores desafíos del sistema de salud en Colombia.

Medicare limitará uno de sus servicios a final de mes: miles de personas se verán afectadas

Minnesota bajo advertencia de Trump: “Día del ajuste de cuentas y retribución”

Trump asegura que la “matanza” en Irán ha cesado y que no hay planes de ejecuciones, pese a denuncias de miles de muertos

Ayuda internacional de Estados Unidos

Estados Unidos envía ayudas a Cuba por el Huracán Melissa: la administración Trump no trabajará con el régimen cubano, ¿cómo lo hará?

Usuarios reportan teléfonos sin señal en medio de la caída de Verizon.

Caos en Verizon: miles de usuarios en EE. UU. sin señal ni datos móviles

El presidente Trump durante anuncio en Detroit la suspensión de fondos a ciudades santuario. EEUU, AP

Trump amenaza con cortar todos los fondos a ciudades santuario a partir de febrero

Migrantes esperan en fila junto a la valla fronteriza bajo la vigilancia de la Guardia Nacional de Texas para ingresar a El Paso, Texas, el 10 de mayo de 2023. Los senadores se apresuran a publicar un proyecto de ley muy esperado que combina la política de control fronterizo con la ayuda en tiempos de guerra. para Ucrania, Israel y otros aliados de Estados Unidos, como parte de un esfuerzo a largo plazo para impulsar el paquete a través del fuerte escepticismo de los republicanos, incluido el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

Por primera vez en 50 años: salen más migrantes de los que entran, tras fuertes políticas migratorias

Trump insiste en que "necesita" Groenlandia por razones de seguridad

“No hace falta que EE. UU. nos compre”: declaraciones acerca de Groenlandia tras la reunión con representantes del Gobierno Trump

Meteorólogos alertan sobre un frente ártico que podría traer nieve ligera y heladas al norte de Florida este fin de semana.

Florida, sorprendida por un frente ártico que podría traer nieve este fin de semana

Coca Cola es una marca que ha sabido explotar su imagen a nivel internacional.

Influencer en Estados Unidos asegura que descubrió la receta secreta de la Coca-Cola: ¿es confiable su revelación?

Noticias Destacadas