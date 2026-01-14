¿Lo afecta la nueva restricción en las visas a Estados Unidos? Estos son los detalles y las motivaciones de la suspensión

El anuncio fue hecho por la Casa Blanca este 14 de enero de 2026, suspendiendo los procesos de visado para los ciudadanos de 75 países, anunciando que restringirá la visa migratoria a Estados Unidos.

En conversación con SEMANA, la abogada migratoria, Yesenia Iacona, explicó las consecuencias de la medida estadounidense.

Yesenia Iacona, abogada migratoria Foto: Linkedin

Estados Unidos suspende procesos de visa de inmigrante para 75 países, incluido Colombia

¿A quién afecta esta medida?

“En principio solamente va a afectar un proceso de inmigrante, las personas que están en este momento intentando tener”, afirmó Iacona. Dejando claro que las personas que tienen su visa como turista o como trabajador, no tienen ningún tipo de restricción.

Solamente afectará a los que están solicitándola en estos momentos, ya que a partir del 21 de enero de 2026, se restringirán este tipo de visas para inmigrantes, que además, confirmó SEMANA, son totalmente diferentes al asilo político.

Quienes tramitan la solicitud por consulado serán los implicados, es decir, los que están haciendo la solicitud de ser residentes desde sus propios países, no afectará a quienes hacen este tipo de solicitudes desde el suelo estadounidense.

¿Qué busca la restricción?

En diálogo con SEMANA, la abogada migratoria, Yesenia Iacona, aseguró que esta medida busca optimizar los recursos estadounidenses, para que quienes portan este tipo de visas (migratorias), no terminen siendo una carga para el estado norteamericano.

Iacona aclaró que quienes actualmente tienen este documento, pueden acceder a apoyos estatales para sus pagos de vivienda, seguros médicos y en ocasiones, ayudas mientras no tiene empleo.

Según la experta, cuando se reanuden las expediciones de este tipo de visas, las personas que demuestren que no van a ser una carga financiera para Estados Unidos, podrán acceder al permiso.

No solamente se afectan colombianos, sino ciudadanos de 74 países más, en donde se encuentran naciones de todos los continentes, la medida no es un ataque específico a un país o alguna región.

La administración Trump desde su regreso a la Casa Blanca ha buscado restringir los apoyos financieros a causas que consideran innecesarias, ya lo hizo restringiendo dinero a la ONU y 66 organizaciones internacionales.

Así también lo manifestó el mensaje de la cuenta estatal estadounidense que, con un duro mensaje, promete sacar a los inmigrantes que van a “robar” los recursos de los ciudadanos norteamericanos.

¿Cómo solicitar ahora la visa como migrante?

California y otros 18 estados demandan al gobierno Trump por las visas H-1B de 100.000 dólares: ¿cambiarán de precio?

El gobierno de Estados Unidos apenas tomó la decisión, por lo que, hay muchas cosas que no han sido aclaradas por la Casa Blanca, sin embargo, Yesenia Iacona aclaró que esta solicitud se puede hacer desde diferentes opciones.

Algunas de ellas se solicitan desde la petición de un familiar ciudadano de Estados Unidos, por interés nacional norteamericano o en su defecto, certificaciones laborales de empresas estadounidenses.