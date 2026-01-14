Estados Unidos suspende procesos de visa de inmigrante para 75 países, incluido Colombia

El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció este miércoles, 14 de enero, que a partir del próximo 21 de enero, suspenderá el procesamiento de visas de inmigrantes para personas de decenas de países. Entre ellos se encuentra Colombia junto a otros países de la región como Brasil, Cuba, Nicaragua y Uruguay, según filtró Fox News.
La decisión del Gobierno Trump se da como un esfuerzo por tomar medidas enérgicas contra los solicitantes que se considere que probablemente se conviertan en una carga pública. La pausa, que iniciará la otra semana, continuará indefinidamente hasta que el Departamento realice una reevaluación del procesamiento de visas.
Solo se aplicará a las visas de inmigrante, es decir, a aquellas que pueden conducir a la obtención de la residencia permanente o green card. En consecuencia, las visas de no inmigrante, como las de turismo y negocios B1/B2, no estarán incluidas en la suspensión ordenada por el Departamento de Estado.
A través de su cuenta oficial de X, el Departamento de Estado al mando de Marco Rubio se manifestó al respecto de la medida tomada por el Gobierno de Donald Trump.
“El Departamento de Estado suspenderá el procesamiento de visas de inmigrante de 75 países cuyos migrantes se benefician de la asistencia social del pueblo estadounidense a tasas inaceptables. La congelación se mantendrá hasta que Estados Unidos pueda garantizar que los nuevos inmigrantes no se enriquezcan con la riqueza del pueblo estadounidense”, reza el comunicado.
En un mensaje publicado por la cuenta del Departamento de Estado, se aseguró que: “Si vienes a Estados Unidos a robar a los estadounidenses, el presidente Trump te meterá en la cárcel y te enviará de regreso al lugar de donde viniste”.
If you come to the United States to rob Americans, President Trump will throw you in jail and send you back to the place from where you came. pic.twitter.com/u6sj6rCsTo— Department of State (@StateDept) January 14, 2026
Esta es la lista completa de los países que tendrán suspendidos sus trámites de visa de inmigrante, según Fox News.
1. Afganistán
2. Albania
3. Argelia
4. Antigua y Barbuda
5. Armenia
6. Azerbaiyán
7. Bahamas
8. Bangladés
9. Barbados
10. Bielorrusia
11. Belice
12. Bután
13. Bosnia y Herzegovina
14. Brasil
15. Birmania (Myanmar)
16. Camboya
17. Camerún
18. Cabo Verde
19. Colombia
20. Costa de Marfil
21. Cuba
22. República Democrática del Congo
23. Dominica
24. Egipto
25. Eritrea
26. Etiopía
27. Fiyi
28. Gambia
29. Georgia
30. Ghana
31. Granada
32. Guatemala
33. Guinea
34. Haití
35. Irán
36. Irak
37. Jamaica
38. Jordania
39. Kazajistán
40. Kosovo
41. Kuwait
42. Kirguistán
43. Laos
44. Líbano
45. Liberia
46. Libia
47. Macedonia del Norte
48. Moldavia
49. Mongolia
50. Montenegro
51. Marruecos
52. Nepal
53. Nicaragua
54. Nigeria
55. Pakistán
56. República del Congo
57. Rusia
58. Ruanda
59. San Cristóbal y Nieves
60. Santa Lucía
61. San Vicente y las Granadinas
62. Senegal
63. Sierra Leona
64. Somalia
65. Sudán del Sur
66. Sudán
67. Siria
68. Tanzania
69. Tailandia
70. Togo
71. Túnez
72. Uganda
73. Uruguay
74. Uzbekistán
75. Yemen