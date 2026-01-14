Estados Unidos suspende procesos de visa de inmigrante para 75 países, incluido Colombia

El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció este miércoles, 14 de enero, que a partir del próximo 21 de enero, suspenderá el procesamiento de visas de inmigrantes para personas de decenas de países. Entre ellos se encuentra Colombia junto a otros países de la región como Brasil, Cuba, Nicaragua y Uruguay, según filtró Fox News.

La decisión del Gobierno Trump se da como un esfuerzo por tomar medidas enérgicas contra los solicitantes que se considere que probablemente se conviertan en una carga pública. La pausa, que iniciará la otra semana, continuará indefinidamente hasta que el Departamento realice una reevaluación del procesamiento de visas.

Solo se aplicará a las visas de inmigrante, es decir, a aquellas que pueden conducir a la obtención de la residencia permanente o green card. En consecuencia, las visas de no inmigrante, como las de turismo y negocios B1/B2, no estarán incluidas en la suspensión ordenada por el Departamento de Estado.

A través de su cuenta oficial de X, el Departamento de Estado al mando de Marco Rubio se manifestó al respecto de la medida tomada por el Gobierno de Donald Trump.

“El Departamento de Estado suspenderá el procesamiento de visas de inmigrante de 75 países cuyos migrantes se benefician de la asistencia social del pueblo estadounidense a tasas inaceptables. La congelación se mantendrá hasta que Estados Unidos pueda garantizar que los nuevos inmigrantes no se enriquezcan con la riqueza del pueblo estadounidense”, reza el comunicado.

En un mensaje publicado por la cuenta del Departamento de Estado, se aseguró que: “Si vienes a Estados Unidos a robar a los estadounidenses, el presidente Trump te meterá en la cárcel y te enviará de regreso al lugar de donde viniste”.

Esta es la lista completa de los países que tendrán suspendidos sus trámites de visa de inmigrante, según Fox News.

1. Afganistán

2. Albania

3. Argelia

4. Antigua y Barbuda

5. Armenia

6. Azerbaiyán

7. Bahamas

8. Bangladés

9. Barbados

10. Bielorrusia

11. Belice

12. Bután

13. Bosnia y Herzegovina

14. Brasil

15. Birmania (Myanmar)

16. Camboya

17. Camerún

18. Cabo Verde

19. Colombia

20. Costa de Marfil

21. Cuba

22. República Democrática del Congo

23. Dominica

24. Egipto

25. Eritrea

26. Etiopía

27. Fiyi

28. Gambia

29. Georgia

30. Ghana

31. Granada

32. Guatemala

33. Guinea

34. Haití

35. Irán

36. Irak

37. Jamaica

38. Jordania

39. Kazajistán

40. Kosovo

41. Kuwait

42. Kirguistán

43. Laos

44. Líbano

45. Liberia

46. Libia

47. Macedonia del Norte

48. Moldavia

49. Mongolia

50. Montenegro

51. Marruecos

52. Nepal

53. Nicaragua

54. Nigeria

55. Pakistán

56. República del Congo

57. Rusia

58. Ruanda

59. San Cristóbal y Nieves

60. Santa Lucía

61. San Vicente y las Granadinas

62. Senegal

63. Sierra Leona

64. Somalia

65. Sudán del Sur

66. Sudán

67. Siria

68. Tanzania

69. Tailandia

70. Togo

71. Túnez

72. Uganda

73. Uruguay

74. Uzbekistán

75. Yemen