Venezuela confirmó el viernes por la noche la muerte del jefe de la banda criminal de origen venezolano Tren de Aragua, el “Niño” Guerrero, durante una “operación combinada” con Estados Unidos en territorio venezolano.

Niño Guerrero: los detalles desconocidos del capo del Tren de Aragua, que fue abatido por EE. UU.

“En el marco de una operación combinada” con Estados Unidos se desarticularon “estructuras de delincuencia organizada” en el sur del país, dice un comunicado del ministerio de Comunicaciones.

“Se produjeron enfrentamientos con integrantes de estas estructuras criminales, en los que resultó neutralizado Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias ‘Niño Guerrero’”, agregó el texto.

Alias El Niño Guerrero, temido líder del Tren de Aragua. Foto: Foto: Ministerio del Interior Venezuela

El presidente Donald Trump había informado en su red Truth Social que bajo sus órdenes “el Comando Sur de Estados Unidos realizó un ataque rápido y letal para eliminar al Niño Guerrero, del tristemente conocido Tren de Aragua”.

Al respecto, la líder opositora, María Corina Machado, resaltó el trabajo conjunto que se ha realizado con el presidente Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro y elogió la lucha contra el crimen organizado dentro de Venezuela.

Donald Trump anuncia la muerte de alias Niño Guerrero, líder máximo del Tren de Aragua

“En los últimos días, hemos visto el inicio del desmantelamiento de grupos armados, organizaciones criminales y mafias que operaron con absoluta impunidad, controlando y destruyendo vastas áreas de nuestro territorio y extendiendo sus tentáculos más allá de nuestras fronteras, incluyendo al Tren de Aragua”, dijo Machado.

“El daño humano, social, ecológico y económico que estos grupos criminales —que nacieron al amparo del chavismo y actúan en complicidad con la tiranía— le han causado a Venezuela es inconmensurable”, continuó diciendo la líder opositora.

A propósito de los hechos en la zona minera de Guayana



El pasado 3 de enero inició una nueva etapa en nuestra larga marcha hacia la Libertad de Venezuela, gracias a la acción decisiva del Presidente Trump y su administración.



Desde entonces, hemos sido testigos de hitos que… — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) June 13, 2026

La líder política venezolana María Corina Machado afirmó que su país atraviesa una “nueva etapa” en su camino hacia la libertad, un proceso que, según sus declaraciones, se aceleró a principios de este año gracias a la intervención directa del gobierno de los Estados Unidos.

A través de un pronunciamiento oficial en sus redes sociales, la dirigente opositora atribuyó de manera directa los recientes cambios políticos y sociales en Venezuela a la “acción decisiva del presidente Trump y su administración”.

María Corina Machado reiteró que la verdad y la justicia prevalecerán en Venezuela, agradeciendo al presidente Trump y a su administración por logros que parecían impensables hace seis meses.

Aunque reconoció que aún queda un largo camino por recorrer hacia la libertad, enfatizó que cada venezolano tiene un rol irremplazable en esta etapa.

Machado instó a los ciudadanos a organizarse en sus comunidades, defender la verdad, denunciar estructuras criminales y sostener activamente las instituciones que se van recuperando.

María Corina Machado, premio Nobel de Paz. Foto: Europa Press via Getty Images

Finalmente, hizo un llamado a mantener a todo el país activo y comprometido, concluyendo con su lema: “Hasta el final”.