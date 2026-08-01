Reaparece Daniel Ortega y da contundente mensaje sobre elecciones en Nicaragua: “No les quedará más que ladrar”

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, advirtió este viernes, 31 de julio, que seguirá adelante con la reforma constitucional que busca excluir a la oposición de las elecciones, pese al rechazo de varios países y organismos internacionales.

La “jugada” de Daniel Ortega con la que buscaría permanecer en el poder: opositores en Nicaragua están en alerta

La Asamblea Nacional -controlada por el gobierno- prevé aprobar a inicios de septiembre los cambios a la Carta Magna solicitados por Ortega, para impedir la participación de opositores que, según él, están al servicio de Estados Unidos.

“No les quedará más que gritar, no les quedará más que ladrar”, dijo el presidente al anunciar avances en la modificación durante el 47 aniversario de la Fuerza Aérea.

Apareció el dictador Daniel Ortega en el aniversario de la Fuerza Aérea, con el rostro inflamado, hablando de manera muy pausada y olvidando algunos nombres. Al final de su discurso, llamó “perros” a sus críticos, quienes han rechazado su anuncio de eliminar las elecciones en… pic.twitter.com/AMTaTHtZNP — Miguel Mendoza (@Mmendoza1970) August 1, 2026

Ortega, que ha tenido pocas apariciones públicas este año, reapareció el 19 de julio para presentar por primera vez esta reforma y luego de dos meses de ausencia en actos oficiales.

Varios países y organizaciones internacionales rechazan la intención de Ortega de excluir de las elecciones a los opositores a los que califica de “golpistas” y “traidores a la Patria”.

La mala noticia que le dio EE. UU. a Daniel Ortega tras anunciar que eliminará las elecciones en Nicaragua

La reforma además ampliará el periodo presidencial de seis a siete años “prorrogables”, lo que según líderes opositores supone enterrar las elecciones.

El texto completo de la iniciativa no ha sido difundido aún por la Asamblea ni por el gobierno de Ortega.

Esta fotografía, distribuida por el gobierno de Nicaragua a través del medio oficial de noticias El 19 Digital, muestra al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, saludando durante un acto para conmemorar el 47.º aniversario de la Revolución Nicaragüense en Managua, el 19 de julio de 2026. Foto: AFP

Estados Unidos advirtió que no se quedará de “brazos cruzados” frente a la “dictadura”, mientras la Unión Europea (UE) exhortó al gobierno nicaragüense a convocar elecciones “de conformidad con las normas internacionales”.

Ortega aseguró que la reforma busca “fortalecer la paz” mientras tanto “otros siguen conspirando para buscar como meter la guerra nuevamente en Nicaragua”, en alusión a Estados Unidos.

“Nosotros tenemos que luchar para fortalecer la paz, y fortalecerla con leyes, fortalecerla con esas reformas que no le den espacio a los terroristas, a los golpistas”, agregó.

“De eso debe estar claro el gobierno norteamericano, Nicaragua no quiere la guerra, quiere la paz y seguiremos luchando por la paz”, puntualizó.

ARCHIVO - El presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, encabezan un mitin el 5 de septiembre de 2018, en Managua, Nicaragua. (AP Foto/Alfredo Zúñiga, archivo) Foto: AP Photo/Alfredo Zuniga

Ortega, de 80 años, y su esposa Rosario Murillo, de 75, gobiernan con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad, especialmente tras las protestas de 2018 cuya represión dejó más de 300 muertos, según la ONU.

La pareja presidencial considera esas movilizaciones como un “intento de golpe de Estado” patrocinado por Estados Unidos.