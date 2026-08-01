País de Latinoamérica sería el Estado 51 de Estados Unidos, según Donald Trump. Imagen que publicó se volvió viral

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, causó furor en las redes sociales después de que hiciera una polémica publicación en la red social Truth.

Delcy Rodríguez responde a sugerencia de Trump para que Venezuela sea el estado 51 de EE. UU.

El mandatario estadounidense publicó un mapa de Sur América en el que marca a Venezuela con la bandera de los Estados Unidos. La imagen está acompañada del título: “Estado 51″.

La imagen es publicada en un día crucial en el que se planea el inicio de una mesa de trabajo de las dos asambleas de Venezuela para la transición entre el gobierno y la oposición en el país suramericano.

Publicación de Donald Trump. Foto: Truth/RealdonaldTrump

El presidente manifestó su propuesta con un recorte de un mapa del norte de Sudamérica en el que la oficialmente denominada República Bolivariana de Venezuela, rodeada de países en color gris, luce la bandera de barras y estrellas norteamericana.

No se trata de la primera vez que se expresa en este sentido: en marzo, después de que la selección venezolana venciese a Italia en el Clásico Mundial de Béisbol que terminaría ganando, Trump invitó a sus seguidores a secundar la “estatalidad número 51” de Venezuela.

La llamada inédita que hizo Delcy Rodríguez mientras EE. UU. capturaba a Nicolás Maduro

En mayo, Donald Trump publicó la misma imagen tras haberse cumplido cuatro meses de la captura del dictador venezolano, Nicolás Maduro.

Anexionar Venezuela como un Estado más supondría una iniciativa superior después de que entrara a Caracas para extraer a Maduro y declarara que Washington dirigiría el país latinoamericano durante el período de transición.

Donald Trump y Delcy Rodríguez. Foto: Getty Images Montaje: Semana

Por otro lado, la anexión implicaría una diferencia importante con respecto a Puerto Rico -oficialmente Estado Libre Asociado a Estados Unidos y parte de los territorios conocidos como no incorporados-, cuyo estatus en relación con Washington es objeto de un intenso debate interno.

Anteriormente, después de que el presidente sugiriera esta posibilidad, La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que la intención “no es correcta” y advirtió que el pueblo venezolano“siempre” velará por su independencia.

“No es correcto. Nuestra historia habla de lo que son los procesos de independencia, más de dos siglos de independencia, de soberanía”, dijo Rodríguez en una entrevista para la plataforma RAV Español.

En la entrevista, la mandataria interina ha aseverado que “el pueblo venezolano siempre va a defender su independencia, la integridad territorial y en su conjunto a Venezuela”.

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos Foto: Gobierno de EE.UU.

Interrogada sobre su relación con el magnate republicano, Rodríguez ha sostenido que “desde el primer momento”ha sido una comunicación “franca” y “respetuosa”,