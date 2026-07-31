Trump advierte que EE. UU. será como Ceuta “dentro de tres años” si ganan los demócratas

La crisis migratoria que vive la ciudad española de Ceuta tras la llegada de decenas de miles de migrantes irregulares desde Marruecos ya llegó al debate político en Estados Unidos. El presidente Donald Trump utilizó las imágenes de la frontera para advertir sobre lo que, a su juicio, podría ocurrir en su país si los demócratas regresan al poder.

Más de 25.000 migrantes regresaron a Marruecos tras la crisis fronteriza en Ceuta

“Es terrible. Recuerden esas imágenes. Así estaremos en tres años si gana el lado equivocado”, declaró Trump, en referencia a las próximas elecciones presidenciales estadounidenses, según relató una periodista de Fox News que conversó con el mandatario.

“Si los demócratas llegan (al poder), no vamos a vivir muy bien”, añadió, de acuerdo con la corresponsal de Fox en la Casa Blanca.

En los últimos días, decenas de miles de personas cruzaron la frontera entre Marruecos y Ceuta, a nado o a pie, en una de las mayores crisis migratorias que ha afrontado España en los últimos años.

La llegada masiva de migrantes desde Marruecos convirtió a Ceuta en el centro de una de las mayores crisis fronterizas. Foto: AP Photo/Antonio Sempere

Ante la magnitud de la emergencia, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, viajó hasta la ciudad autónoma, ubicada en el norte de África, y ordenó el despliegue del Ejército para reforzar el control de la frontera.

La Casa Blanca reaccionó pocas horas después de que las imágenes de la llegada masiva de migrantes comenzaran a circular en medios y redes sociales.

Donald Trump anuncia acuerdo histórico para el “desarme completo” de Hamás

Uno de los asesores más cercanos a Trump, Stephen Miller, considerado uno de los principales impulsores de la política antimigratoria del mandatario, compartió en X un video de lo ocurrido en Ceuta y aprovechó para arremeter contra el Partido Demócrata.

El control de la inmigración ilegal se ha convertido en uno de los principales argumentos políticos de Trump desde su regreso a la Casa Blanca. El mandatario asegura que su gobierno redujo prácticamente a cero el número de migrantes que logran ingresar de forma irregular a Estados Unidos.

“Si los demócratas llegan (al poder), no vamos a vivir muy bien”, expresó Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AP Photo/Alex Brandon

Durante la campaña presidencial, las imágenes de caravanas migrantes y de cruces masivos en la frontera con México ocuparon un lugar central en el discurso republicano y, según distintos sondeos, fortalecieron la candidatura de Trump hasta llevarlo nuevamente a la Presidencia.

Las declaraciones del mandatario también se producen en medio del deterioro de la relación entre Washington y el gobierno de Pedro Sánchez, uno de los ejecutivos europeos que más ha cuestionado la política exterior de Trump.

Donald Trump vuelve a subir el tono contra Irán y lanza dura advertencia: “Van a recibir una paliza”

Estados Unidos considera que España no ha asumido el compromiso de elevar su gasto militar hasta el 5 % del PIB, como reclama la Otan. Además, Sánchez rechazó el uso de instalaciones militares estadounidenses en territorio español para la ofensiva contra Irán y ha criticado con dureza las acciones de Israel en Gaza.

Al mismo tiempo, la administración Trump ha reforzado su relación con Marruecos, uno de sus principales aliados en el norte de África, mientras la crisis migratoria en Ceuta continúa ocupando un lugar central en la agenda política y diplomática de ambos lados del Atlántico.

*Con información de AFP.