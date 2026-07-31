Una nueva polémica rodea al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) tras la detención de una joven venezolana en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, cuando se disponía a abordar un vuelo hacia Carolina del Norte para asistir a varios partidos del Mundial 2026.

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El caso, revelado por medios estadounidenses, reavivó el debate sobre los procedimientos migratorios aplicados por el ICE y el alcance de sus facultades para detener a inmigrantes que aún tienen procesos migratorios pendientes.

Según informó CBS News, la detenida es Claudia Carolina Rodríguez, una venezolana de 28 años que permanece recluida en el Centro de Transición de Broward, en Pompano Beach.

De acuerdo con el medio estadounidense, agentes del ICE detuvieron a Rodríguez el 17 de julio, después de que superara un control de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y mientras se dirigía a la puerta de embarque.

La detención de la joven venezolana reavivó el debate sobre el alcance de las protecciones migratorias en Estados Unidos. Foto: Colprensa

Rodríguez había obtenido un Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), pero este ya había vencido cuando fue detenida. Sin embargo, permanecía a la espera de una decisión sobre la solicitud de asilo político que presentó ante las autoridades migratorias estadounidenses, una situación que ha generado interrogantes sobre su arresto.

“Mi prima fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale cuando se dirigía a Carolina del Norte para ver algunos partidos del Mundial con unos amigos”, dijo su prima Ruth Lares-Caglione, según informó CBS.

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La detención también llamó la atención de la congresista por el sur de Florida, Debbie Wasserman Schultz, quien realizó una visita sin previo aviso al Centro de Transición del ICE en Broward para conocer la situación de la joven. Aunque las autoridades no le permitieron verla en persona, la legisladora aseguró que logró conversar con ella por teléfono durante casi 15 minutos.

Según Wasserman Schultz, Rodríguez le describió las condiciones en las que ha permanecido desde su ingreso al centro de detención.

La congresista Debbie Wasserman Schultz visitó el centro de detención donde está la joven venezolana. Foto: Captura X @RepDWStweets

“No se duchó en todo ese tiempo, usó la misma ropa que nunca se lavó. Nunca pudieron salir a la calle”, expresó la congresista en una rueda de prensa.

La legisladora explicó además que Rodríguez llegó legalmente a Estados Unidos en 2017 con una visa de turista. Posteriormente, solicitó asilo, obtuvo el TPS en 2023 y, tiempo después, se graduó de la St. Thomas University de Miami, donde además fue capitana del equipo de fútbol.

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El caso ocurre pocos días después de la entrada en vigor de las medidas que pusieron fin al TPS para cientos de ciudadanos haitianos y sirios.

En ese contexto, la detención de Rodríguez ha reavivado el debate sobre el alcance de esa protección migratoria y las consecuencias que podrían enfrentar otros beneficiarios de este estatus mientras esperan la resolución de sus procesos migratorios.