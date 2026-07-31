El nuevo ataque de Diosdado Cabello contra María Corina Machado: la acusa de supuesto plan contra la transición

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, acusó este miércoles a la líder opositora María Corina Machado de intentar intervenir en el proceso de conversaciones que, según distintos sectores políticos venezolanos, podría comenzar el próximo 1.° de agosto entre representantes de la Asamblea Nacional electa en 2015 y el chavismo.

Durante una nueva emisión de su programa Con el Mazo Dando, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), el dirigente chavista leyó una carta atribuida a una supuesta “patriota cooperante”, figura utilizada frecuentemente por Cabello para divulgar información sobre dirigentes opositores.

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Según la versión expuesta por el número dos del chavismo, Machado estaría impulsando gestiones para promover el regreso a Venezuela del excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, quien se encuentra fuera del país desde la crisis política que siguió a las elecciones presidenciales de 2024. “Cori tiene planes no solo para obstaculizar el diálogo, sino para implosionarlo”, expuso la carta.

Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela. Foto: Getty Images

Cabello aseguró que la dirigente opositora estaría buscando convencer a integrantes del entorno político de González Urrutia para que encabece una nueva etapa dentro de la oposición venezolana. Sin embargo, durante su intervención no presentó documentos, testimonios ni otras evidencias que respaldaran esas afirmaciones.

De acuerdo con el contenido de la carta leída en el programa, el eventual regreso de González Urrutia estaría sustentado en la idea de que, debido a su edad, enfrentaría un escenario distinto frente a posibles procesos judiciales o acusaciones vinculadas a actividades políticas. “Quieren traer a Edmundo de regreso para colocarlo al frente de una nueva etapa política”, sostuvo.

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El dirigente chavista también mencionó a Génesis Suárez, integrante del equipo de comunicaciones de Machado, a quien la misiva vincula con una supuesta coordinación relacionada con el posible retorno del exdiplomático. “María Corina tiene pensado regresar a Venezuela en las próximas semanas”, señaló durante la transmisión.

El dirigente chavista habló de un supuesto plan para el regreso de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. Foto: AFP

La carta divulgada por Cabello incluyó además referencias a presuntas tensiones internas dentro de Vente Venezuela, el partido liderado por María Corina Machado.

Según la versión presentada por el funcionario, existirían desacuerdos entre dirigentes opositores sobre la conducción política de la organización y sobre futuras aspiraciones electorales, incluidas eventuales candidaturas para la Alcaldía de Caracas.

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Asimismo, Cabello afirmó que algunos financiadores de sectores opositores habrían advertido que retirarían su respaldo económico si se concreta el regreso de González Urrutia al país. Tampoco aportó pruebas sobre esas declaraciones. “Hay financistas que están diciendo que si Edmundo regresa, le retiran el apoyo”, cerró en su declaración el funcionario chavista.