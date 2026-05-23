María Corina Machado mantiene confianza en Trump para celebrar elecciones y anuncia que será candidata

La líder opositora venezolana María Corina Machado mostró este sábado, 23 de mayo, su confianza en el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para conducir a elecciones en Venezuela, unos comicios, dijo, a los que se presentará.

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Trump anunció, tras la captura el 3 de enero del entonces presidente, Nicolás Maduro, por el ejército estadounidense, que Washington establecería un plan para celebrar elecciones, aunque no estableció fechas.

Desde entonces, Venezuela está gobernada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro.

“Nosotros creemos, confiamos y agradecemos al gobierno de los Estados Unidos, al presidente Trump y el secretario (de Estado), Marco Rubio, por los avances que se han logrado”, afirmó Machado desde Panamá.

“Estamos demostrando que realmente queremos que este plan avance, queremos coordinar y facilitar con nuestro principal aliado, el gobierno de los Estados Unidos, el éxito de esta estrategia”, añadió.

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, durante una conferencia de prensa en Ciudad de Panamá. Foto: AP Photo/Matias Delacroix

Según Machado, Washington ha demostrado “que entiende lo que significa para su seguridad nacional tener un aliado a largo plazo”.

La opositora venezolana se encuentra en Panamá, donde este sábado protagonizará un evento público junto a la diáspora venezolana. El lunes será recibida por el presidente panameño, José Raúl Mulino, y visitará la Asamblea de Diputados.

“Aquí hay un objetivo y es liberar a nuestro país, un propósito, la transición a la democracia a través de elecciones presidenciales libres y justas donde voten todos los venezolanos (...) hoy aquí ratificamos ese propósito”, indicó Machado rodeada de decenas de opositores.

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“Yo seré candidata”, añadió.

Panamá custodia las actas de las elecciones que, según la oposición venezolana, le dieron la victoria al opositor Edmundo González Urrutia, aliado de Machado, en las elecciones de 2024, en las que Maduro se proclamó vencedor, y donde una parte de la comunidad internacional desconoció los resultados oficiales.

González Urrutia entregó, en presencia de seis cancilleres latinoamericanos y de una decena de expresidentes, miles de actas durante una visita que realizó en enero de 2025 al país centroamericano. El chavismo gobernante en Venezuela desestimó esos documentos.

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, asiste a una conferencia de prensa en Ciudad de Panamá. Foto: AP Photo/Matias Delacroix

“Estamos hablando de un proceso que va a permitir que por primera vez en la historia las Américas estén libres de comunismo y dictadura (...) Cuba será libre, Venezuela será libre y Nicaragua será libre, estamos viviendo esos momentos en la historia que son únicos”, sostuvo Machado.

*Con información de AFP