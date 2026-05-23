Poderoso portaviones que llevó a Maduro tras su captura fue visto en costas de Venezuela

El buque anfibio USS Iwo Jima y el crucero equipado con misiles USS Lake Erie permanecen este sábado a menos de seis millas náuticas de La Guaira, dentro del espacio marítimo venezolano, como parte de un ejercicio de evacuación preventiva autorizado para la Embajada de Estados Unidos en Caracas.

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Este despliegue corresponde a un operativo de contingencia avalado por las autoridades venezolanas, el cual contempla sobrevuelos supervisados y acciones de respuesta rápida ante posibles emergencias sanitarias o escenarios críticos en la representación diplomática estadounidense.

La aparición del USS Iwo Jima en las inmediaciones del litoral venezolano vuelve a situar bajo los reflectores a una de las embarcaciones estratégicas utilizadas por Washington en el Caribe durante las misiones militares y operativos antidrogas desarrollados en la zona desde finales de 2025.

El despliegue "sorpresa" cuenta con la presencia del barco de asalto anfibio USS Iwo Jima LHD7 y el crucero misilistico USS Lake Erie CG70. Ambos se encuentran a la vista de todos dentro de aguas venezolanas a menos ya de 6NM (11 kilómetros) de La Guaira🇻🇪.#Venezuela #Southcom… pic.twitter.com/exZKXV0MBE — FlightWatcher (@Flightwatcher1) May 23, 2026

De acuerdo con informes especializados, esta nave encabezó acciones dirigidas contra estructuras de narcotráfico asociadas al llamado Cartel de los Soles dentro del perímetro operativo del Comando Sur estadounidense.

La embarcación también cobró relevancia mundial el 3 de enero de 2026, luego de ser empleada como punto inicial para el traslado de Nicolás Maduro tras su detención en Caracas, en medio de la operación militar ejecutada por Estados Unidos.

Distintos medios internacionales indicaron que tanto Maduro como Cilia Flores fueron llevados primero al USS Iwo Jima antes de su posterior movilización hacia territorio norteamericano.

USS Iwo Jima Foto: Getty Images

El USS Iwo Jima es un buque militar de asalto anfibio de la Marina estadounidense, diseñado para transportar tropas, helicópteros, aviones de despegue vertical y vehículos militares.

Con más de 250 metros de longitud y capacidad para movilizar cerca de 1.800 marines, funciona como una base militar flotante capaz de coordinar operaciones aéreas, navales y desembarcos anfibios.

Además de misiones de combate y antidrogas, también ha participado en labores humanitarias y de rescate internacional.

Una captura de pantalla de una publicación del presidente estadounidense Donald Trump en su cuenta de Truth Social muestra a quien él identifica como el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, a bordo del USS Iwo Jima, que actualmente patrulla en el mar Caribe. Foto: Truth Social via Getty Images

Simulacro en Caracas

Decenas de vecinos grabaron con sus celulares el sobrevuelo de dos aeronaves Bell Boeing MV-22B Osprey por los cielos de Caracas como parte de un simulacro de evacuación la mañana del sábado.

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El sonido de sus hélices irrumpió en los alrededores de la zona acomodada del este caraqueño donde se encuentra la sede diplomática estadounidense.

Los sobrevuelos en la capital de Venezuela se producen casi cinco meses después de que Estados Unidos capturara a Maduro en la incursión armada.

Aviones militares de Estados Unidos sobre Caracas Foto: X/@OrlvndoA

Un camión de bomberos y motos de la policía habían llegado más temprano para el operativo.

Venezuela informó el jueves su autorización del simulacro aéreo con el sobrevuelo en la capital, lo que desató críticas entre las bases duras del chavismo.

*Con información de AFP.