Camilla Fabri, esposa de Alex Saab, habría salido de Venezuela con destino a Italia

Después de varios días de la extradición de Alex Saab a Estados Unidos, la familia del presunto testaferro de Nicolás Maduro abandonó Venezuela, según pudo conocer el diario El País de España.

Su esposa, Camila Fabri, salió del país donde residió y consolidó su vida durante años en el entorno del chavismo. Junto a ella viajaron sus dos hijas menores, el hijo mayor de Saab y otras diez personas, de acuerdo con fuentes cercanas al caso consultadas por el medio.

Contrario a las versiones difundidas recientemente, fuentes oficiales niegan que la familia haya sido expulsada hacia Italia.

Camilla Fabri, esposa de Alex Saab Foto: AP Photo/Ariana Cubillos

Según indican, fueron ellos mismos quienes adquirieron los pasajes con destino a Europa.

Además, aseguran que la intención es establecerse próximamente en Miami, ciudad en la que Saab continúa detenido, según El País.

El empresario es acusado de actuar como presunto testaferro de Nicolás Maduro y enfrenta investigaciones relacionadas con lavado de activos y pagos ilícitos a funcionarios públicos.

Las mismas fuentes le dijeron al medio español que la salida de los Saab respondería a un acuerdo negociado entre quien fue uno de los personajes más influyentes y emblemáticos del círculo de poder de Maduro y las autoridades estadounidenses.

Alex Saab junto a Nicolás Maduro Foto: SEMANA

El empresario colombiano, acusado por Estados Unidos de ser testaferro del depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro, compareció ante un tribunal federal en Miami por delitos de lavado de dinero, dos días después de ser deportado desde Venezuela.

La Fiscalía del Distrito Sur de Florida inculpó a Saab, de 54 años, por su presunto papel en una conspiración internacional de blanqueo de capital y corrupción relacionada con un programa gubernamental para distribuir alimentos a venezolanos vulnerables.

El acusado ya había sido encarcelado en Estados Unidos en 2021 por cargos de lavado de dinero, pero el gobierno de Maduro negoció su liberación en 2023 y lo integró como ministro de Industria un año después.

Su caída vino ligada a la de su protector, Maduro, derrocado en una operación militar estadounidense en enero.

Alex Saab con Nicolas Maduro Foto: Fquinterotvproducciones

La sustituta del mandatario, Delcy Rodríguez, que gobierna bajo presión de Washington, destituyó a Saab en febrero.

Empezaron entonces a circular rumores de su arresto, que nunca fueron confirmados por las autoridades hasta el sábado, cuando Caracas anunció su deportación a Estados Unidos.

Saab se vinculó con el gobierno venezolano en los últimos años de presidencia de Hugo Chávez (1999-2013).

Con información de AFP*