El único país del mundo que posee cuatro regiones naturales está en Latinoamérica

En Sudamérica se encuentra un país extraordinario cuya organización territorial desafía la tradicional clasificación de costa, montaña y selva, al reunir una composición geográfica singular en el mundo.

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La combinación de amplias llanuras costeras con alejados conjuntos insulares en medio del océano concede a esta nación latinoamericana una identidad incomparable frente a otros lugares del planeta.

Las regiones de este territorio del sur cuentan con divisiones administrativas que enriquecen su diversa identidad cultural.

Dicha variedad guarda cierta similitud con la de otros países sudamericanos, como Perú; sin embargo, ninguno comparte la singular existencia de una cuarta región insular.

Vista del volcán Cotopaxi, Ecuador Foto: LightRocket via Getty Images

Gracias a ello, este lugar se ha consolidado como uno de los destinos favoritos para viajeros internacionales, atraídos por sus costas paradisíacas, exuberantes selvas y fauna única.

El país que reúne esta extraordinaria variedad natural es Ecuador, reconocido mundialmente por estar conformado por cuatro regiones geográficas bien definidas: el litoral del Pacífico, la cordillera andina, la selva amazónica y el territorio insular ubicado mar adentro.

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Cada una de estas áreas posee características propias que se distinguen por su clima, formación del relieve y abundante biodiversidad.

El Ecuador está ubicado en la parte noreste de América del Sur. Limita al norte con Colombia, al sur y al este con Perú y al oeste con el Océano Pacífico y Costa Rica. Es el cuarto país más pequeño del continente con una población de 17,5 millones de habitantes y una extensión de 256.370 Km2 y divido en 24 provincias.

La Cascada de Peguche, Otavalo, Ecuador. Foto: VW Pics/Universal Images Group v

Debido a su ubicación geográfica es uno de los países con mayor diversidad de flora y fauna del planeta, cuenta con 11 parques nacionales catalogados como símbolos de la riqueza natural del Ecuador.

Ecuador es un destino muy atractivo para el turismo; sus 4 regiones naturales: Costa, Sierra, Amazonía y Galápagos permiten a los turistas disfrutar de maravillosos paisajes y playas; sumado a todo esto majestuosas iglesias, edificaciones y ciudades patrimoniales y diversidad gastronómica. La mayoría de países del mundo no requieren visa para ingresar al Ecuador.

La región litoral de Ecuador, rodeada por el inmenso océano Pacífico, sobresale por sus atractivas playas y la abundante vida marina que habita en sus aguas.

Además, urbes como Guayaquil, considerada la ciudad más poblada del país, ofrecen una dinámica combinación de tradición, desarrollo urbano y diversidad cultural.

Hypericum laricifolium, un arbusto en flor del Parque Nacional Cotopaxi en Ecuador. Foto: VW Pics/Universal Images Group v

La región andina de Ecuador alberga la impresionante cordillera de los Andes, la cual recorre el territorio nacional de extremo a extremo.

Este sector se distingue por sus elevadas montañas, extensos valles y numerosos volcanes en actividad, entre los que destacan Volcán Cotopaxi y Volcán Chimborazo.

La Amazonía de Ecuador, considerada una de las reservas naturales más importantes del mundo, destaca por su extraordinaria riqueza ecológica.

En esta vasta región habita una enorme diversidad de plantas y animales, entre ellos numerosas especies únicas y otras que se encuentran amenazadas de desaparición.