El municipio en Córdoba que esconde una de las cuevas más impresionantes del Caribe; es una joya turística

Cuando se habla de destinos turísticos en Colombia, Cartagena, el Eje Cafetero o la Amazonía llaman casi toda la atención. Pero hay un municipio en Córdoba que lleva años guardando un atractivo turístico escondido del Caribe colombiano, y que apenas está siendo descubierto por los viajeros más curiosos.

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Tierralta, ubicado al sur de Córdoba y rodeado por el Parque Nacional Natural Paramillo, mezcla selva, ríos, fauna y comunidades indígenas en un mismo lugar.

La joya más llamativa del destino son las Cuevas del Juy. Según destaca la Alcaldía de Tierralta, son consideradas unas de las más hermosas del Caribe colombiano gracias a sus llamativas estalagmitas rosadas, que son formaciones minerales que crecen desde el suelo por la acumulación de carbonato cálcico proveniente del agua filtrada.

Las cuevas también conservan antiguos adoratorios indígenas y un museo precolombino que guarda parte de la memoria ancestral del territorio.

Pero Tierralta no es solo sus cuevas. Investigaciones de la Universidad de Córdoba han registrado cientos de especies de flora y fauna en esta región, incluyendo mamíferos, reptiles, anfibios y más de 300 especies de aves.

Esto hace que sea realmente un paraíso para los amantes del ecoturismo y el avistamiento de fauna.

La experiencia turística en el municipio está liderada por Frasquillo Tours, una agencia de turismo comunitario que nació en 2021 como idea de un grupo de amigos cansados de que Tierralta fuera vista únicamente como una zona peligrosa, y por esto, hoy en día es una iniciativa reconocida a nivel nacional.

“Todo comenzó en 2021 como una idea de pelados locos”, dijeron sus creadores.

Uno de sus recorridos más destacados es la ruta Sinú Arriba, en el embalse de Urrá, donde los viajeros recorren varias islas rodeadas de bosque tropical, hacen avistamiento de aves y primates, y comparten con comunidades locales.

Las actividades disponibles incluyen experiencias con comunidades Emberá Katío, kayak, torrentismo, talleres de artesanías y gastronomía ancestral cocinada en fogón de leña.

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Para llegar, primero hay que viajar a Montería, desde donde Tierralta queda a aproximadamente 90 kilómetros, unos 105 minutos por carretera. Hay vuelos directos desde Bogotá y Medellín. Los interesados pueden contactar a Frasquillo Tours por Instagram: @frasquillotours o al número 3134717213.