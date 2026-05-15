Trovadores, historia y bandeja paisa: el viaje al Pueblito Paisa para disfrutar este puente festivo

Antioquia tiene mucho que mostrarles a los viajeros, pero uno de sus principales encantos y de los que más llaman la atención es el Pueblito paisa. Ubicado en la cima del Cerro Nutibara, desde su inauguración el 3 de marzo de 1978, este lugar ha sido más que una réplica arquitectónica de un municipio tradicional de este departamento.

Muchos no lo sabían: este es uno de los principales encantos del Pueblito Paisa en Medellín

Este destino, al que todos quieren ir, se ha consolidado como un museo vivo al aire libre, donde las calles empedradas, los balcones coloridos y la música montañera cuentan la historia de un pueblo que no olvida sus raíces.

Es la réplica de un pueblo antioqueño, que parece detenido en el tiempo, conserva los colores vivos y estructura tradicional de estos poblados: una plaza de piedra con jardines y una fuente, una iglesia que se impone en la cabecera y una casa cural.

En el Pueblito Paisa la cultura se vive con espectáculos como el de los trovadores. Foto: Cortesía - Alcaldía de Medellín / API

Al interior de esta última, se encuentran elementos del siglo XIX e inicios del XX, dando un ambiente antiguo, que a la vez muestra las tradiciones de las tierras antioqueñas y sus habitantes. En este pequeño pueblo también se encuentran almacenes que ofrecen artesanías propias de la región.

Según información de la Alcaldía de Medellín, este encantador lugar, además de su valor patrimonial, ofrece recorridos patrimoniales y ecológicos, el Sendero de las Esculturas, el Museo de Ciudad, el Teatro Carlos Vieco y una programación cultural diversa que incluye trova, música, teatro, gastronomía y mucho más.

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Así mismo, desde este destino se tiene una linda vista de la ciudad de Medellín, por lo que es un puento ideal para fotografías y para disfrutar de atardeceres espectaculares. Esto es lo que se puede hacer allí, según Medellín Travel.

¿Qué se puede hacer en el Pueblito Paisa?

Disfrutar de la gastronomía: En la oferta gastronómica de un lugar que conmemora los tradicionales pueblos antioqueños no puede faltar la bandeja paisa, uno de los platos más apetecidos de la región y, sin duda, el más famoso. La recomendación es acompañarla con guarapo o mazamorra.

El Pueblito Paisa está lleno de encantos y tradiciones antioqueñas. Foto: Medellín Travel/API.