Boyacá es un destino con una larga lista de encantos y uno de ellos es su deliciosa gastronomía. Sus preparaciones reflejan la identidad cultural y la historia de la región con platos tradicionales como la changua, el cocido boyacense, las arepas y sopas como la mazamorra chiquita y el cuchuco de trigo con espinazo.

Se dice que estos alimentos cuentan historias sobre la vida rural, las festividades y las costumbres de los habitantes de la región, conectando a la comunidad con sus raíces y su patrimonio.

Como ya se mencionó, una de las sopas tradicionales no solo de Boyacá sino de la región Andina es el cuchuco de trigo con espinazo, un plato que se prepara a base de trigo cocido con espinazo de cerdo, papa criolla y sabanera, algunas verduras como arvejas y condimentos de la región, entre otros ingredientes.

Aunque se consigue en muchos lugares del departamento, se dice que en Tunja se come uno de los mejores. El Sistema de Información Turístico de Boyacá (Situr) indica que en un viaje por esta región no se debe dejar de probar esta delicia en Runta, una zona al sur de la ciudad.

El cuchuco de espinazo es una delicia gastronómica típica del Altiplano Cundiboyacense. Foto: Javier La Rotta

Así, uno de los programas tanto para los moradores como para los visitantes es disfrutar de este plato y otras preparaciones tradicionales que se sirven especialmente los jueves en el sur de la capital boyacense, especialmente en el barrio Libertador.

Jueves de cuchuco

Muchos restaurantes mantienen esta tradición familiar que ha pasado de generación en generación, ofreciendo un menú completo basado en cerdo que se ha convertido en un verdadero atractivo gastronómico.

El destino boyacense de estilo colonial y bellos paisajes, donde comer dulce de breva es uno de los mejores planes

Además del cuchuco, que es el protagonista, se ofrece un completo plato compuesto por longaniza, chicharrón, morcilla, envuelto, arepas. Se dice que esta tradición culinaria ha trascendido Tunja y por ello llama la atención de muchos viajeros que no quieren perderse este plan.

Aunque los jueves siguen siendo el día más representativo, lo cierto es que cualquier día de la semana es buen momento para degustarlo y de paso apoyar esta actividad gastronómica que constituye la base económica de muchas familias tradicionales de este municipio.

Monumento a Simón Bolívar en Tunja. Foto: Getty Images

¿Qué otras cosas hacer en Tunja?

De acuerdo con Situr son diversos los lugares para conocer si se está de paso por Tunja y el centro histórico es la mejor forma de conocer esta ciudad que destaca por su belleza colonial y su riqueza histórica.

Allí se puede visitar, por ejemplo, la Catedral Basílica Metropolitana, la Iglesia y Convento de Santa Clara La Real, el Convento e Iglesia de Santo Domingo y Capilla del Rosario, la Iglesia de San Francisco y Convento de Santa María Magdalena, la Iglesia y Convento de San Agustín, la Iglesia de Santa Clara La Menor, Santuario de La Virgen del Milagro también llamada Iglesia del Topo y la Casa del Balcón Corrido hoy Palacio de Servicios Culturales.

A estos se suman otros lugares de interés como el Puente de Boyacá en donde se libró la batalla definitiva del 7 de agosto de 1819, el Paredón de Los Mártires, el Bosque de la República, el Parque Pinzón y la Plaza Real, entre muchos otros.