El departamento del sur donde se toma la mejor chicha de Colombia

Hay departamentos que hablan a través de su gastronomía, y el Tolima es uno de ellos. Pero si hay algo que define a esta región más allá de la lechona y los tamales, son sus bebidas.

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La reina indiscutible de la lista es la chicha del sur del Tolima. En municipios como Coyaima, esta bebida reúne a sus habitantes en la plaza de chicheros, y esta es una costumbre que conservan con el paso de los años.

En Ortega, incluso, se celebra el Festival de la Chicha. Elegir chicha sobre cerveza no es fácil, y no es solo cuestión de sabor, pues también hay una apuesta por la conservación de las tradiciones, ya que esta bebida viene desde épocas prehispánicas.

La preparación de esta típica bebida no es algo sencillo, pues el proceso dura aproximadamente ocho días o más, entre remojo, fermentación en hojas de andiquero, molienda y cocción en recipientes de barro.

Esta tradicional bebida indígena se convirtió en un icono en Bogotá durante el tiempo de la colonia. Foto: Cortesía - Alcaldía de Bogotá

Una vez listo, el resultado en cuanto a sabor puede ser dulce, agrio, desabrido o fuerte, según el gusto de cada persona.

El segundo puesto lo toma el guarapo, que es una bebida inseparable de la cultura campesina tolimense. Es preparado a partir de miel de caña de azúcar o de panela, y sirve desde hace siglos para refrescar a los jornaleros en sus largos periodos de labor bajo el inclemente sol.

Chicha, famosa bebida colombiana. Foto: Getty Images

Un detalle curioso es que entre campesinos es tradición compartir los “cunchos”, que son residuos de una preparación anterior, para lograr mejor la fermentación, y la regla es clara: solo se sirve en totuma.

Luego está la avena de Venadillo. Esta bebida es, de acuerdo con muchas personas, la mejor avena del país. La gente que pasa por allí se desvía solo para tomarse esta bebida en el parque principal.

Ese lugar funciona como un pequeño tour gastronómico del Tolima en un solo rincón.

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El masato también tiene su lugar, y es una bebida fermentada de maíz que tiene un mayor consumo, sobre todo hacia las fiestas decembrinas, acompañada de buñuelos, natilla y tamales.

Cierra la lista el Aguardiente Tapa Roja, que es el orgullo industrial de la región. Es tan apreciado que, por orden, todos los 22 de junio, durante las fiestas del folclor, se celebra el Día del Aguardiente Tapa Roja.