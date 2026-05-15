Así es la ‘joya histórica’ del norte de Antioquia, un municipio con larga historia y tradición; está a cuatro horas de Medellín

El departamento de Antioquia, el más poblado de Colombia, tiene 125 municipios integrados en nueve subregiones.

Entre ellas se encuentra la del norta localizada en plena cordillera Central, entre el área norte del Valle de Aburrá y el nudo de Paramillo.

“Esta subregión tiene una gran riqueza hídrica, está bañada por los ríos Cauca, Nechí, Río Grande, Río Chico, Guadalupe, San Andrés, Valdivia, Espíritu Santo, Ituango, Pescador, además de numerosas caídas y fuentes de agua que lo potenciaron como gran productor de energía mediante los embalses de Riogrande, Miraflores, Porce y Troneras”, señala la Gobernación de Antioquia en su portal web.

Uno de los municipios de esta zona es Remedios, ubicado a 195 kilómetros de Medellín, a cuatro horas y 10 minutos de trayecto en vehículo.

El portal de turismo Antioquia Travel destaca a esta población como una “joya histórica” del norte del departamento. Su fundación se dio en 1560, convirtiéndose en uno de los más antiguos de esta zona del país.

“Remedios, un municipio donde la minería, ganadería y agricultura se combinan para convertirlo en una joya histórica al norte del departamento de Antioquia”, subraya la publicación.

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Adicionalmente, en los últimos años, se ha vuelto un lugar destacado para la práctica de los deportes de aventura.

Historia

El municipio fue fundado con el nombre de Nuestra Señora de los Remedios, en un valle llamado Corpus Christi, en 1560. Sin embargo, a lo largo de su historia, tuvo varios traslados.

“Francisco Ospina fundó en el valle de Corpus Christi una población con el nombre de Nuestra Señora de los Remedios. Posteriormente, el municipio presentó varios traslados en el orden territorial, pero no se tiene fecha ni ubicación documentada”, reseña el portal Corregimientos de Antioquia.

Remedios es un municipio ideal para la práctica de los deportes de aventura. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Actualmente, su principal actividad económica es la minería aurífera. Además, cuenta con sitios turísticos como balnearios naturales y en su territorio se asienta la comunidad indígena resguardada Korodó Ité (Emberá) con una población de 60 personas.

Sitios de interés

Entre sus principales sitios de interés se resalta la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios.

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“Construida por la época de la conquista y diseñada al estilo barroco, se encuentra este majestuoso templo que abarca una buena carga de turismo religioso”, señala Antioquia Travel.

Otú, una de las veredas del municipio, es otro lugar destacado. “Compuesto por gran variedad de actividades recreativas, se encuentra este lugar a solo unos cuantos minutos de la cabecera municipal, contando con múltiples cuerpos de agua, siendo el lugar perfecto para pasar un día de sol”, agrega el portal turístico antioqueño.

El jardín Alto de las Flores es también imperdible. Es un territorio de “algunas comunidades indígenas de la región y valorado como zona arqueológica”.