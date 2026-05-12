Dividido en nueve subregiones, Antioquia es uno de los destinos favoritos de los viajeros, tanto nacionales como provenientes del exterior. Medellín, su capital, llama la atención por su diversidad de atractivos tanto culturales como naturales y gastronómicos.

El pueblo antioqueño de clima frío donde comer trucha fresca es uno de los mejores planes; imposible no probarla

Este departamento alberga 125 municipios y muchos de ellos son reconocidos por sus encantos, y una de esas posibilidades para conocer está ubicada en el norte, a un poco más de una hora de la capital.

Se trata de Donmatías, destino al que apodan la ‘Roma paisa’, debido a su riqueza histórica, arquitectura y herencia religiosa. Esa riqueza se puede apreciar en sus calles y, dentro de las más destacadas, se encuentran la Calle Azul y La Playita, entre otras.

Está ubicado en el norte del departamento y se caracteriza por la producción de cerdos y lechería en su zona rural, mientras que en el área urbana tiene un fuerte componente del sector confección asociado a la maquila de jeans.

Donmatías destaca por sus encantos naturales. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Perfecto para el ecoturismo

Este destino es ideal para quienes disfrutan de los planes de naturaleza. Por ejemplo, uno de sus atractivos es el área alrededor del embalse Ríogrande II, un extenso lago artificial ubicado a unos 16 kilómetros del casco urbano, por la vía que une a este municipio con Entrerríos. Allí se encuentran amplias zonas verdes perfectas para hacer picnic y disfrutar del aire puro y un ambiente tranquilo.

Es un espacio perfecto para admirar y disfrutar del imponente paisaje de la represa, que abastece aproximadamente el 47 % del agua potable del Valle de Aburrá. Por esta razón, el acceso al lago está restringido para actividades recreativas, lo que contribuye a la conservación de este importante recurso hídrico, según el portal Turismo Antioquia Travel.

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De acuerdo con información de la Alcaldía Municipal, entre los sitios más representativos para visitar se encuentran el Templo de Nuestra Señora del Rosario y la Casa Museo Luis López de Mesa en el parque principal; el monumento y mirador Cristo Rey y diversos senderos veredales que son perfectos para realizar caminatas ecológicas.

Templo de Nuestra Señora del Rosario en Donmatías, Antioquia Foto: Captura de pantalla YouTube / Alcaldía Municipal Donmatías / Free Airdrops

En Donmatías, la festividad más importante es la Feria de la Confección y la Cultura, en la que se rinde un sentido homenaje a los más de 60 años del trabajo de hombres y mujeres dedicados a la maquila de jeans, razón por la que es un lugar ideal para puebliadores y compradores que desean obtener prendas de moda.

Un poco de historia

El portal Corregimientos de Antioquia indica que desde 1624 el territorio de Donmatías fue ocupado por los colonos provenientes de la Ciudad de Antioquia. Para 1750 empezaron a poblarse los lugares llamados San Andrés, Las Ánimas, Las Juntas, La Chorrera y lo que forma hoy el casco urbano de la población.