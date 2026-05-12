El pueblo antioqueño de clima frío donde comer trucha fresca es uno de los mejores planes; imposible no probarla

El norte de Antioquia es una de las nueve subregiones en las que está dividido el departamento, en plena cordillera Central, entre el área norte del Valle de Aburrá y el nudo de Paramillo, según información de la Gobernación.

El municipio considerado un tesoro escondido en el norte de Antioquia, una joya turística que enamora con sus charcos y cascadas

Se caracteriza por tener una gran riqueza hídrica y sus tierras están bañadas por los ríos Cauca, Nechí, Grande, Chico, Guadalupe, San Andrés, Valdivia, Espíritu Santo, Ituango y Pescador, además de numerosas caídas y fuentes de agua.

De igual forma, es un territorio en el que el clima es primordialmente frío y por ello en esta zona, en varios destinos, los viajeros encuentran una amplia oferta de trucha arcoíris que se ha consolidado como una de las preparaciones gastronómicas más apetecidas de la región.

Uno de los pueblos en los que se puede disfrutar de esta delicia es San José de la Montaña, donde este producto se caracteriza por ser muy fresco, pues normalmente viene de criaderos cercanos.

En San José de la Montaña, uno de los platos típicos es la trucha arcoíris. Foto: Getty Images

Se dice que el agua fría y limpia suele darle mejor textura y sabor y, por ello, degustarla en diferentes preparaciones es uno de los mejores planes para hacer con la familia.

Una de las fuentes de agua es el río San Andrés, afluente que es aprovechado tanto para producir energía en una microcentral como para surtir de agua los diferentes cultivos de trucha arcoíris.

Así es uno de los municipios más montañosos de Antioquia, un destino perfecto para los aventureros

Además, este municipio, ubicado a tres horas de Medellín, tiene mucho para mostrar a quienes lleguen a sus tierras. Información del portal Turismo Antioquia Travel indica que este destino es reconocido por su tradición lechera y agrícola con cultivos de frijol y papa.

Encantos de San José de la Montaña

A esto se suman sus paisajes y oferta de naturaleza. Uno de los encantos es el bosque de niebla, que le aporta un ambiente único y fascinante a estas tierras rodeadas de montañas y lindos paisajes. Al amanecer, una espesa capa de nubes blancas cubre el valle, creando un paisaje mágico para vivir una experiencia única.

Además, está el Valle de los Frailejones y las cavernas de Santa Bárbara, que resaltan aún más el encanto natural de la zona, un destino donde se respira aire puro y se disfrutan panoramas de extraordinaria belleza.

El Parque Principal Los Nutabe en San José de la Montaña, Antioquia. Foto: Cortesía - Alcaldía San José de la Montaña - Antioquia

Otro atractivo es el Alto del Cristo de la Arabia, donde se levanta el monumento al Cristo Redentor. Se dice que este es un lugar ideal para disfrutar del avistamiento de fauna y flora propias de la región, así como de caminatas ecológicas y recorridos de senderismo.

Así mismo, cuenta con el Chorro del Águila, ubicado a 18 kilómetros del casco urbano. Esta imponente cascada, con una caída de agua cercana a los 20 metros, aporta un encanto especial al paisaje natural.

Para los amantes de la naturaleza, otro de los escenarios representativos es el Alto de San Juan, además de los páramos de Santa Inés y Belmira. Gracias a esta diversidad de destinos, el municipio se convierte en un lugar ideal para quienes disfrutan del ecoturismo, la aventura y el contacto con la vegetación.