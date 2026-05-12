Así es el pueblo boyacense, cuyo nombre significa ‘lugar de nieblas y pantanos’, un destino con historia y tradición religiosa

El departamento de Boyacá es un destino turístico reconocido por su gran riqueza natural, cultural e histórica.

Uno de sus municipios es Chiquinquirá, ubicado a 77 kilómetros de Tunja.

Esta población es conocida con los apodos de ‘ciudad mariana’ y la ‘capital religiosa de Colombia’. Se considera uno de los destinos espirituales, históricos y culturales más representativos del departamento, de acuerdo con el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá).

Se ubica a 2.560 metros sobre el nivel del mar, en el valle del río Suárez, y se encuentra rodeado por montañas andinas, fértiles valles y paisajes naturales.

Así es el pueblo boyacense cuyo nombre significa ‘fortaleza de piedra’, un lugar reconocido por sus fuentes de agua e historia

Historia y atractivos

El origen del nombre Chiquinquirá proviene del idioma muisca o chibcha. “Diversas interpretaciones señalan que significa ‘lugar de nieblas y pantanos’ o ‘lugar de muchas lluvias’. Otra interpretación señala que proviene de las palabras ‘chuiqui’ o ‘xequen’, que significa sacerdote o líder espiritual, y ‘quira’, relacionado con poblado, por lo que podría interpretarse como “poblado del sacerdote”. Estos significados reflejan la profunda relación entre el territorio, la espiritualidad y la historia de este municipio", señala Situr Boyacá.

Uno de los principales atractivos del municipio es la basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, uno de los templos religiosos más importantes de Colombia. Su construcción inició en 1796 bajo la dirección del fraile arquitecto Domingo Ruiz Petrés y concluyó en 1823. “En su altar mayor se encuentra el cuadro original de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia desde 1919. El santuario recibió el título de basílica menor en 1927 por el papa Pío XI y fue visitado por el papa Juan Pablo II en 1986″, subraya el Sistema de Información Turística.

La Iglesia de la Renovación es una de las más visitadas en Chiquinquirá. Foto: Getty Images/iStockphoto

Otros sitios destacados del municipio son el templo de la Renovación, el museo Mariano, la plaza de la Libertad, el parque Julio Flórez, el histórico puente de la Balsa y el parque forestal Juan Pablo II.

Además de su relevancia religiosa, Chiquinquirá es reconocida por su tradición cultural; por ello es llamada la Atenas boyacense. Entre sus espacios culturales se encuentran el Parque Julio Flórez, el Museo Mariano, la Casa de la Cultura José Joaquín Casas y la antigua Estación del Ferrocarril, actualmente conocida como el Palacio de la Cultura Rómulo Rozo.

El pueblo de Boyacá en el que se come un delicioso cordero, un destino que celebra a quienes se dedican a las labores del campo

Economía

La agricultura y la ganadería son las principales actividades productivas del municipio, destacándose la producción de leche y derivados lácteos, así como cultivos de maíz, papa, trigo y diversas hortalizas.

También tiene un rol importante la actividad artesanal. “Destacan los trabajos en tagua, la talla en madera, la elaboración de instrumentos musicales y los tradicionales dulces artesanales de azúcar con formas coloridas. Asimismo, la producción de escapularios y objetos religiosos forma parte de la identidad cultural del municipio, especialmente ligada a la llegada de peregrinos al santuario mariano”, subraya Situr Boyacá.