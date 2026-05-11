El pueblo boyacense que tuvo un rol destacado en un evento histórico para Colombia, un destino con riqueza natural y cultural

El departamento de Boyacá es uno los departamentos más importantes de Colombia.

Uno de sus 123 municipios es Payá, ubicado a 41 kilómetros de Tunja, en la provincia de La Libertad.

Esta población es reconocida por “su riqueza natural, historia, abundancia hídrica, diversidad de fauna, paisajes, sitios turísticos y un ambiente de paz y tranquilidad”, según señala el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá).

El municipio se destaca, además, por su importancia histórica en la campaña libertadora.

Historia

La población surgió debido a las capitulaciones que realizó Gonzalo Jiménez de Quezada a la Real Audiencia en 1565 en Santafé en las que dispone congregar a los indígenas en centros poblados.

“En 1586, la Real Audiencia comisiona al juez poblador Miguel Fonte, quien se dirige por caminos de Socotá a los llanos orientales y entre los poblados de Pisba y Nunchía, da forma ordenando abrir calles y traza la iglesia fundando a San Miguel de Paya el día 5 de febrero de 1586″, reseña Situr.

Entre las principales edificaciones del municipio se encuentra el templo doctrinero, ubicado en el centro poblado de Morcote, que conserva su estructura original de tiempos del Virreinato de Nueva Granada. De igual manera, la iglesia municipal Nuestra Señora del Rosario, que es de la época colonial y se ha mantenido en su estado original.

El pueblo boyacense en el que se encuentra un monumento histórico imperdible de visitar y que celebra la gastronomía tradicional

Otro lugar imperdible son las Termópilas de Paya, también conocidas como el Fuerte de San Genis o Reducto de San Carlos. Es una fortaleza de piedra en forma de estrella construida por los jesuitas en 1630 durante su proceso evangelizador. “Este sitio fue escenario del primer enfrentamiento significativo de la campaña libertadora de Nueva Granada, librado el 27 de junio de 1819, donde el ejército libertador logró su primera victoria sobre las fuerzas realistas. En reconocimiento a su importancia histórica, fueron declaradas Bien de Interés Cultural del ámbito nacional por el Ministerio de Cultura en agosto de 2020″, el subraya el Sistema de Información Turística de Boyacá.

Estos termales son encantadores para quienes desean vivir momentos de esparcimiento y relajación. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

“Esta declaratoria busca preservar el sitio como patrimonio histórico y promover su inclusión en las rutas turísticas del país. Cada 27 de junio, Paya conmemora esta histórica victoria, con su rica historia y patrimonio, continúa siendo un símbolo de la lucha por la independencia y un testimonio vivo de la valentía de quienes contribuyeron a la libertad de Colombia”, agrega.

Sitios de interés

Otros lugares destacados del municipio son el parque principal, el puente el libertador de Paya, el río Payero, las Ruinas del Cuartel General de Paso llano de San Miguel, las aguas termales de Morcote, la Cascada Alcaparrosa (Vía Llano de Miguel), el Cerro Simón Bolívar, el Monumento en honor a los lanceros, la laguna Tibayoque, la Piedra del Sapo, la quebrada Agua blanca, la quebrada la Corozo, el sendero ruta libertadora y la cascada La Chorrera.

Así es el pueblo boyacense cuyo nombre significa ‘fortaleza de piedra’, un lugar reconocido por sus fuentes de agua e historia

Festividades

Entre las principales festividades están las Ferias y fiestas de Morcote en honor al Sagrado Corazón de Jesús, que se realizan en enero.

La Fiesta de la virgen del Carmen es otra evento clave. Se celebra el 16 de julio.

El Aguinaldo Payero es también relevante. Se realiza del 16 al 24 de diciembre.

Los juegos campesinos se celebran cada año en los meses de septiembre y octubre.

El festival de fin de año, carrozas, comparsas y año viejos se realiza el 31 de Diciembre.