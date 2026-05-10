Villa de Leyva será sede del Festival del Café 2026, un encuentro que promete experiencias sensoriales, cultura cafetera y turismo durante cuatro días.

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Fechas y actividades del Festival del Café en Villa de Leyva

Villa de Leyva se prepara para recibir uno de los eventos gastronómicos y turísticos más llamativos de mayo: el Festival del Café 2026.

Esta celebración está dedicada a la cultura cafetera colombiana y reunirá productores, marcas especializadas, expertos y visitantes en torno al grano insignia del país.

El encuentro se realizará del 15 al 18 de mayo en el Claustro San Francisco y contará con entrada gratuita para el público.

Durante cuatro días, los asistentes podrán participar en catas, talleres, charlas, experiencias sensoriales y muestras comerciales enfocadas en cafés de especialidad.

Según la información oficial del evento, el festival busca convertir el centro histórico de Villa de Leyva en un espacio de encuentro entre caficultores, emprendedores y amantes del café.

De esta manera, se resaltará especialmente la producción de Boyacá y de otras varias regiones cafeteras del país.

Uno de los puntos centrales será la agenda académica y experiencial, que incluirá demostraciones de métodos filtrados como V60 y prensa francesa.

Además, se podrá disfrutar de actividades relacionadas con cacao bean to bar, laboratorios de calidad y exhibición de tecnología para el sector Horeca.

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, anunció el respaldo institucional al festival y destacó que participarán municipios cafeteros del departamento, así como invitados internacionales provenientes de países como Panamá, Costa Rica, Venezuela y México.

La iniciativa también hace parte de la llamada “Semana del Café”, una estrategia independiente orientada a promover el consumo y la cultura cafetera colombiana.

El Festival del Café transformará el centro histórico de Villa de Leyva en un punto de encuentro para productores, baristas y amantes del café de especialidad en Colombia. Foto: Foto: Instagram @coffeefestcolombia

Los organizadores aseguran que el evento servirá como vitrina para pequeños productores y emprendimientos que buscan posicionar sus marcas dentro de la industria nacional.

Además del componente gastronómico, el festival pretende impulsar el turismo en Villa de Leyva, uno de los destinos coloniales más visitados de Colombia.

Las actividades estarán acompañadas por espacios culturales, música y experiencias inmersivas relacionadas con el proceso del café “de la tierra a la taza”.

De acuerdo con la programación publicada por Coffee Fest, los horarios serán:

Viernes 15 de mayo: de 2:00 p.m. a 9:00 p.m.

Sábado 16 y domingo 17: de 10:00 a.m. a 9:00 p.m.

Lunes 18: de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

Villa de Leyva se ha consolidado en los últimos años como sede de festivales culturales y turísticos de gran convocatoria.

Con esta apuesta turística y cultural, Villa de Leyva busca consolidarse también como un escenario para promover el café de especialidad colombiano y abrir nuevas oportunidades para productores y emprendedores del sector.

El festival espera atraer visitantes de distintas regiones del país durante el puente festivo de mayo, en medio de una agenda que combinará tradición, gastronomía y experiencias alrededor del café.