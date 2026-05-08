Turismo en Bogotá: planes para disfrutar la ciudad en el Día de la Madre

Bogotá es un destino cada vez más apetecido por viajeros nacionales e internacionales. En el mes de las madres, la ciudad les ofrece diferentes opciones relacionadas con la economía creativa, la naturaleza y la música.

Estos son algunos planes imperdibles y recomendados para celebrar el Día de la Madre, de acuerdo con el Instituto Distrital de Turismo de Bogotá.

Distrito Creativo Los Anticuarios

En la calle 79 entre carreras 7.ª y 9.ª, el Distrito Creativo Los Anticuarios reúne 35 casas dedicadas al diseño colombiano en siete categorías: moda, textiles, artesanías, interiorismo, mobiliario, galerías, antigüedades, restaurantes, spa y experiencias.

Este 9 y 10 de mayo, la cuadra realizará la activación especial “La calle se viste de flores”, “un espacio para homenajear a las madres, encontrar regalos únicos y capturar fotografías memorables en uno de los corredores creativos más singulares de la ciudad”.

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La feria ‘Hecho en Bogotá’

El sábado 9 de mayo, la feria de emprendedores ‘Hecho en Bogotá’ llega a la plazoleta Carulla de la 85 (carrera 15 con calle 85). Allí, visitantes y residentes podrán encontrar chocolates, artesanías, anchetas, moda, flores, productos de cuidado personal, artículos para el hogar, productos para mascotas, postres y más.

“Esta feria está diseñada para acercar el emprendimiento a los barrios, fortalecer la economía local y ofrecer regalos con identidad bogotana a precios accesibles y con alta calidad”, señala el IDT.

Circuito de retail experiencial en la Feria EVA

Del 7 al 10 de mayo, la Feria EVA Spring Edition transforma el Parque de la 93 y la Esquina de la 94 en el circuito de retail experiencial más grande del país, con un ecosistema de más de 520 marcas locales.

Moda, accesorios, joyería, bienestar, gastronomía y diseño se mezclan en un entorno inspirado en la elegancia francesa. Se destaca el pabellón EVA Home & Decor, con 84 marcas y 900 m² dedicados al interiorismo, mobiliario y arte.

Una noche en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán

El 9 de mayo a las 8:00 p.m., el Teatro Jorge Eliécer Gaitán será escenario del Homenaje Sinfónico a las Madres con la Filarmónica Metropolitana Distrito Capital.

Un recorrido por los grandes éxitos de Rocío Dúrcal y Ana Gabriel, interpretados por la cantante mexicana Verónica Linares, en un formato sinfónico que promete una noche cargada de emoción. La entrada es gratuita.

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Caminatas, miradores y avistamiento de aves en los cerros orientales

Los cerros orientales de Bogotá ofrecen rutas como Quebrada La Vieja, Las Moyas, Santa Ana – La Aguadora y Guadalupe – Aguanoso, ideales para caminar, respirar aire puro y contemplar la ciudad desde lo alto.

Senderos ecológicos de los Cerros Orientales de Bogotá Foto: Cortesía - Alcaldía Mayor de Bogotá / API

El 9 de mayo, Bogotá se suma a la celebración del Global Big Day, el Día Mundial de las Aves Migratorias, con una jornada gratuita de avistamiento de aves en Quebrada La Vieja desde las 6:00 a.m. y un encuentro en los Aros de Maloka para iniciar observación de aves y asistir a la proyección de “Tunka, en el reino de las aves” en el cine domo.

Entrada libre con inscripción previa: Formulario de inscripción Global Big Day

También se pueden visitar espacios como Monserrate, el Parque Simón Bolívar, humedales urbanos y el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.