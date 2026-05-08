A tres horas de Bogotá, el pueblo donde comer picada es el mejor plan; la longaniza es una delicia

Las delicias gastronómicas de Colombia son uno de sus principales atractivos. En todas las regiones los viajeros encuentran opciones para cada gusto, pues la oferta es amplia y las preparaciones varían dependiendo de las costumbres, tradiciones e ingredientes locales.

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Uno de esos platos populares muy colombianos es la picada o fritanga, una preparación en la que se disfruta de diversidad de sabores y que tiene una gran relación con las costumbres campesinas colombianas, siendo muy típica en departamentos como Boyacá, Cundinamarca y Antioquia.

Precisamente en Boyacá, a tres horas de Bogotá, se encuentra uno de los destinos reconocidos por ofrecer una de las picadas más sabrosas del país. Se trata de Sutamarchán, pueblo apodado ‘la capital de la longaniza’, producto gastronómico que le ha dado fama nacional e internacional gracias a su característico sabor, según el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr).

La longaniza es la preparación más tradicional de Sutamarchán. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Este embutido artesanal se prepara siguiendo recetas típicas que han sido conservadas y transmitidas de generación en generación, manteniendo por años la esencia culinaria del municipio.

La combinación de ingredientes, la textura y el uso especial de condimentos convierten a la longaniza de Sutamarchán en uno de los platos más representativos de la cocina boyacense y, por ello, ir a probarla resulta un gran plan, acompañándola con todos los demás ingredientes de la picada boyacense que incluye carne y costilla de cerdo, papas, plátano, arepa, yuca, rellena y maíz tostado, entre otros.

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Además, la oferta culinaria de este destino, ubicado muy cerca de Villa de Leyva y de Ráquira, también agrega otras preparaciones como la arepa boyacense y sopas típicas, entre las que sobresalen el mute de maíz, el de mazorca y el cuchuco de trigo con espinazo.

Sitios de interés

En este municipio, además de comer picada y probar su rica longaniza, hay otros planes para hacer. Aquí se puede conocer el Pozo Azul, ubicado cerca del casco urbano; el Juraco del Diablo, una cueva con olor a azufre; el Salto de Ermitaño, una cascada que se forma de la quebrada de Rivera; viñedos y la Virgen de la Piedra.

Pozo Azul, en Sutamarchán, Boyacá. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

De igual forma, hay otros sitios reconocidos y turísticos como el Convento de Santo Eccehomo, el santuario dominico, localizado en la vereda del Valle, aproximadamente a seis kilómetros de Sutamarchán por la vía que conduce al municipio de Santa Sofía.

¿Cómo llegar a Sutamarchán desde Bogotá?

Quienes deseen ir desde Bogotá a este municipio boyacense pueden hacerlo en carro particular o en transporte público. En bus, el recorrido puede tardar unas tres horas y media y en carro, un poco menos.

En caso de ir en transporte intermunicipal, se deberá coger el bus desde la Terminal Salitre con destino a Ráquira o hacia Villa de Leyva. Una vez en cualquiera de estos puntos, se toma un transporte particular para llegar a ‘Puerto Longaniza’, como también se le conoce a Sutamarchán.