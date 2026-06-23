Colombia apuesta por sus joyas ocultas: ocho pueblos compiten por un prestigioso reconocimiento mundial

Colombia vuelve a apostar por sus destinos rurales en una de las selecciones turísticas más importantes del mundo entero. Ocho municipios del país fueron seleccionados para competir en los premios Best Tourism Villages 2026, una iniciativa de ONU Turismo que reconoce a los pueblos que se destacan por su desarrollo sostenible, su riqueza cultural y su capacidad para impulsar el bienestar de las comunidades a través del turismo.

Ni Villa de Leyva ni Guatavita: los destinos escondidos que son buenas opciones para disfrutar el próximo puente festivo

La elección fue realizada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que evaluó decenas de postulaciones provenientes de diferentes regiones del país.

Luego del proceso de selección, quedaron definidos los ocho pueblos que representarán a Colombia en esta convocatoria internacional.

Entre ellos aparecen municipios con una fuerte identidad cultural, atractivos naturales y modelos de turismo enfocados en la sostenibilidad.

Los destinos escogidos son Murillo, en Tolima; Sutatenza, en Boyacá; Colón, en Putumayo; Paicol, en Huila; Consacá, en Nariño; Jericó, en Antioquia; Sesquilé, en Cundinamarca; y Providencia y Santa Catalina, en el archipiélago de San Andrés.

Bogotá y los cafés del centro Foto: Getty Images

Cada uno fue elegido por ofrecer experiencias auténticas que conectan a los visitantes con la cultura local, la naturaleza y las tradiciones de sus habitantes.

La iniciativa de ONU Turismo busca destacar aquellos lugares donde el turismo no solo genera ingresos económicos, sino que también contribuye a preservar el patrimonio cultural, proteger el medio ambiente y fortalecer el desarrollo social de las comunidades rurales.

Por ello, los municipios participantes deben cumplir exigentes criterios relacionados con sostenibilidad, gobernanza, infraestructura, seguridad y promoción cultural.

El turismo de lujo y naturaleza gana espacio dentro de la oferta nacional. Foto: Getty Images

Cada uno de los pueblos colombianos llega a la competencia con características particulares. Mientras Murillo sobresale por sus paisajes de páramo y su cercanía al Nevado del Ruiz, Jericó atrae visitantes por su arquitectura colonial y su historia religiosa.

Por su parte, Providencia y Santa Catalina continúan posicionándose como referentes del turismo de naturaleza y conservación en el Caribe colombiano.

La participación en este reconocimiento internacional representa una oportunidad para aumentar la visibilidad de estos destinos ante viajeros de todo el mundo.

Además, fortalece la imagen de Colombia como un país con una amplia oferta de turismo rural y comunitario.

El pueblo colonial de Cundinamarca de bellos paisajes y múltiples atractivos, un encantador destino cerca a Bogotá

Ahora, los ocho municipios esperan convencer al jurado internacional y sumarse a la lista de pueblos reconocidos por ONU Turismo.

Mientras se conocen los resultados, estas localidades ya celebran haber alcanzado una vitrina global que podría impulsar aún más su desarrollo turístico y económico en los próximos años.