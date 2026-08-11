Ordenan cierre temporal de sectores del Parque Nacional Puracé por aumento de la actividad volcánica

Parques Nacionales Naturales de Colombia ordenó el cierre temporal de los sectores San Nicolás, San Juan, San Rafael, Pilimbalá y Paletará del Parque Nacional Natural Puracé, así como de los senderos que conducen hacia el volcán Puracé, la cadena volcánica de los Coconucos, los termales de San Juan y la cascada de San Nicolás.

“La medida fue adoptada mediante la resolución 338 del 4 de agosto de 2026, como acción preventiva ante el incremento de la actividad volcánica y el cambio de nivel de alerta de amarilla a naranja comunicado por el Servicio Geológico Colombiano el pasado 1 de agosto. La decisión busca proteger la integridad de visitantes y comunidades y fortalecer la capacidad de preparación y respuesta frente a la dinámica actual del volcán”, señaló la entidad.

De acuerdo con la información técnica del Servicio Geológico Colombiano, el nivel de alerta naranja contempla “un incremento de la actividad volcánica que puede manifestarse en cambios en la sismicidad, deformación de la superficie, variaciones en la desgasificación y aumento de las columnas de vapor y gases. El mapa de amenaza volcánica identifica, entre otros escenarios, caída de piroclastos, flujos piroclásticos, proyectiles balísticos, lahares, gases y ondas de choque”.

Paisajes de frailejones en el Parque Nacional Natural Puracé. Foto: Getty Images

Durante el cierre, Parques Nacionales manifestó que mantendrá las labores de control y monitoreo autorizadas y, en coordinación con las autoridades indígenas de los resguardos de Puracé Kokonuko y Paletará, permitirá el ingreso de las entidades técnicas y operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres que requieran hacer acciones de seguimiento y respuesta.

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La medida permanecerá vigente mientras persistan los factores de riesgo que la motivaron y será evaluada con base en los boletines e informes técnicos del Servicio Geológico Colombiano y demás autoridades competentes. La resolución establece además que el cierre no aplica a las vías nacionales Popayán–La Plata ni Popayán–Paletará–Isnos (Huila), que atraviesan el área protegida.

“Parques Nacionales Naturales de Colombia hace un llamado a visitantes y comunidades a respetar el cierre temporal y las recomendaciones de las autoridades, evitando el ingreso a los sectores restringidos mientras se realiza el seguimiento a la evolución de la actividad del volcán Puracé”, concluyó la entidad.

El santuario que se convirtió en la nueva área protegida de Colombia

Por otra parte, Parques Nacionales anunció recientemente que el Santuario de Flora Palmares de Tochecito, ubicado en el departamento del Tolima, fue declarado nueva área protegida del país, con el objetivo de conservar el núcleo más importante de la palma de cera.

Este santuario tiene 1.964,02 hectáreas y se encuentra entre los municipios de Cajamarca e Ibagué, Tolima.

“El santuario preserva una parte estratégica de la cuenca del río Tochecito, reconocida como Área Clave para la Biodiversidad (KBA), donde se concentra más del 70 % de la población registrada de palma de cera del país. Este territorio también alberga bosques andinos y altoandinos fundamentales para la supervivencia de esta especie, que es catalogada como vulnerable a nivel global y en peligro a nivel Colombia por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, debido a la pérdida y fragmentación de su hábitat”, indica la entidad.