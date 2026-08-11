Estos son los dos países que acaparan las estancias del turismo latinoamericano en Europa, según estudio

España e Italia han consolidado su posición como las principales puertas de entrada del turismo latinoamericano en el continente europeo tras concentrar el 54,2 % de las estancias de los viajeros procedentes de este mercado en 2025.

Así lo refleja el último análisis de Data Appeal Mabrian, plataforma de inteligencia turística de The Data Appeal Company y Almaviva Group, que analiza el comportamiento de los cinco principales países emisores de la región: Argentina, Colombia, México, Brasil y Chile.

El informe, que estudia la demanda en destinos como Reino Unido, España, Italia, Francia y Alemania, señala un crecimiento notable en el interés de estos turistas por extender sus itinerarios hacia regiones alternativas más allá de las grandes capitales.

En este sentido, destacan los incrementos en estancias registrados en la región italiana de Apulia, que prácticamente ha duplicado sus cifras desde 2023, así como en la comunidad autónoma de Galicia (+21,3 %) y en la región húngara de Pest (+19,2 %).

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En cuanto a las motivaciones del viaje, el patrimonio cultural, el arte y las tradiciones se sitúan como el principal motor de demanda con el 40,3 % de las menciones, superando a otros incentivos como la oferta gastronómica (12,5 %), las vacaciones familiares (11,9 %) y las compras (11,8 %).

San Severino Marche, un lugar encantador en medio de Italia Foto: Instagram @san_severino_marche

Estos datos confirman la preferencia del visitante latinoamericano por experiencias que incorporen un mayor valor cultural y de conexión emocional con el destino.

Respecto a los hábitos de reserva y estancia, el estudio dibuja el perfil de un viajero previsor que planifica sus desplazamientos transatlánticos con una antelación media de 72,7 días (más de dos meses) y cuya estancia media en Europa se prolonga durante 14,5 días.

Asimismo, las dinámicas de viaje están dominadas por las parejas, que representan el 40,6 % del total, y las familias, con un 27,5 %, concentrando entre ambos segmentos más de dos tercios de la demanda global.

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El país europeo que tuvo un importante incremento en el gasto de los turistas, pese a la inestabilidad geopolítica

El gasto de los turistas nacionales y extranjeros en España, segundo destino turístico mundial, aumentó más del 8 % en el segundo trimestre, impulsando así la economía del país pese a la inestabilidad geopolítica por la crisis en Oriente Medio, según los datos publicados por la organización Exceltur.

El PIB turístico, que aumentó un 3,4 % interanual en el segundo trimestre, debería progresar un 2,7 % en todo 2026, “por encima del crecimiento medio de la economía española”, que se espera del 2,3 %, estimó esta organización que agrupa a las principales empresas turísticas españolas.

Para el conjunto del año, el turismo debería representar el 12,9 % del PIB total de España, precisó Exceltur, destacando el peso de este sector en la economía nacional.

Este crecimiento se apoya en la imagen de España como “destino seguro, conocido y atractivo ante la incertidumbre global” entre los visitantes extranjeros, que en el segundo trimestre gastaron en el país un 8,2 % más que en el mismo periodo de 2025, subrayó la organización.

Con información de Europa Press.