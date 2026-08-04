¿Cuáles son los 7 lugares más maravillosos de Colombia para viajar en 2026?

Colombia sigue estando en el radar de muchos turistas a nivel Sudamérica y las cifras recientes confirman este interés. De acuerdo con datos de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO) a inicios de 2026, durante el primer semestre de 2025 ingresaron más de tres millones de viajeros internacionales, un crecimiento del 5.3% frente al mismo periodo de 2024. Este aumento muestra el interés de quienes buscan experiencias auténticas, naturaleza y una amplia oferta cultural para seguir disfrutando.

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La diversidad del territorio colombiano permite encontrar opciones para todos los gustos. Desde playas caribeñas hasta montañas, ciudades llenas de historia y parques naturales, el país ofrece escenarios ideales tanto para quienes buscan aventura como para quienes prefieren descansar.

Uno de los destinos que los viajeros no se pueden perder es Cartagena de Indias, famosa por su centro histórico amurallado, su arquitectura colonial y una vida nocturna que atrae visitantes durante todo el año. Sus calles llenas de color y tradición la convierten en una parada obligatoria.

Los destinos más elegidos por los turistas para disfrutar Colombia. Foto: Getty Images

De igual forma, Medellín también aparece entre las recomendaciones gracias a su transformación urbana, su agradable clima y espacios como la Comuna 14 y el Metrocable, que permiten conocer otra cara de la ciudad mientras se disfruta de vistas panorámicas.

Aunque muchos no lo creen, Bogotá también está en la lista, y todo por su riqueza cultural. Lugares como La Candelaria, el Museo del Oro y la Catedral de Sal hacen parte de una ruta que combina historia, arte y tradición antes de explorar otras regiones del país.

Viajar por Colombia en bici Foto: Cortesía Rape

Para aquellos viajeros que aman la naturaleza, el Parque Nacional Natural Tayrona tiene playas de aguas cristalinas, senderos rodeados de bosque tropical y una biodiversidad única al pie de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Otra parada que se recomienda es Guatapé y la Piedra del Peñol, un destino reconocido por sus fachada coloridas y por las actividades al aire libre, entre ellas deportes acuáticos, caminatas y recorridos por sus paisajes.

Santa Marta también resalta en esta lista por tener una mezcla de historia, playas y cercanía con sitios como la Ciudad Perdida, además de balnearios reconocidos como El Rodadero y Taganga.

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En el último lugar está San Andrés, un archipiélago famoso por el llamado mar de los siete colores, donde el buceo y el snorkel permiten descubrir una de las barreras de coral más importantes del Caribe.

Antes de que los turistas hagan los respectivos viajes, los expertos recomiendan planear el transporte, llevar efectivo para destinos pequeños y empacar ropa adecuada para los diferentes climas que ofrece Colombia.