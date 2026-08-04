Boyacá es considerado uno de los destinos más completos de Colombia. Sus pueblos coloniales, montañas, páramos, lagunas y sitios históricos ofrecen una mezcla ideal para los viajeros de naturaleza, cultura y tradición.

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Recorrer sus senderos tranquilos en medio de un clima agradable, probar su gastronomía y descubrir la calidez de su gente convierten cada visita a esta región en una experiencia inolvidable.

Además de su riqueza paisajística, el departamento es cuna de hechos clave de la historia nacional y alberga algunos de los pueblos más encantadores del país, como Villa de Leyva, Tibasosa, Monguí y Ráquira.

Ya sea para una escapada de fin de semana o unas vacaciones, estas tierras soprenden con planes para todos los gustos y en cualquier época del año.

Uno de los destinos para visitar es Tinjacá, municipio en el que se encuentra la bicicleta más grande del mundo, que se ha consolidado como uno de sus principales atractivos.

Se trata de un monumento que rinde homenaje a la tradición ciclista y a la identidad cultural del municipio. Su imponente tamaño la ha convertido en un punto obligado para quienes visitan este destino boyacense.

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Los encantos de Tinjacá

Es un lugar que está rodeado por un paisaje de montañas y campos verdes. La estructura destaca por sus detalles artísticos, que evocan la historia y las costumbres de la región. Destaca también por sus colores vivos que contrastan con el entorno natural, ofreciendo un escenario ideal para la toma de fotografías y una experiencia que combina arte, naturaleza y orgullo por las raíces locales.

Es un destino que les ofrece a los viajeros una combinación de patrimonio histórico, amplia oferta turística y estrategias de desarrollo sostenible. A esto se suma la tranquilidad que se respira en sus calles y la hospitalidad que caracteriza a sus habitantes.

A este municipio boyacense se le reconoce también, como a Ráquira, por su tradición ancestral en la elaboración de ollas y diversos objetos de barro. Sus artesanías son apreciadas por visitantes nacionales y extranjeros, dada la calidad de los productos al igual que la destreza y creatividad para fabricarlos.

Iglesia de San Blas en Tinjacá, Boyacá Foto: Tomada: Situr Boyacá

Por ello, uno de los principales atractivos del municipio es el Centro Artesanal de la Tagua, donde los visitantes pueden conocer y adquirir piezas elaboradas con este material, como juguetes, figuras decorativas, tableros de ajedrez e imágenes religiosas.

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Así mismo, vale la pena recorrer su parque principal, rodeado de calles empedradas, visitar la parroquia de San Blas, descubrir las emblemáticas Piedras de San Pedro y hospedarse en antiguas casonas coloniales adaptadas para el turismo.