Turismo religioso: Cartagena será sede de reconocido festival de música católica

Cartagena se reafirma como un destino de turismo religioso, con la realización de la XII edición de Femusica, el festival de música católica más importante de la región Caribe.

El evento se llevará a cabo este sábado 8 de agosto. “Bajo el lema inspirado en el Evangelio de San Juan: “Para que todos sean uno”, Femusica brindará una experiencia integral que trasciende el escenario para convertirse en una jornada de alabanza, oración y fraternidad entre familias, jóvenes, comunidades parroquiales y visitantes", señaló la Alcaldía de la capital de Bolívar.

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El festival tendrá el regreso de la agrupación Alfareros, de República Dominicana, ganadora del Latin Grammy al Mejor Álbum Cristiano en Español. La banda volverá a presentarse en Cartagena tras diez años. “reafirmando el crecimiento del festival y su compromiso con una programación artística y espiritual de alto nivel”.

Femusica 2026 es el resultado del trabajo conjunto e interinstitucional entre el Movimiento Católico Jornadas de Vida Cristiana, la Arquidiócesis de Cartagena y la Alcaldía Mayor de Cartagena, desde la Corporación Turismo Cartagena de Indias (Corpoturismo), junto al apoyo del Grupo Heroica y aliados del sector público y privado.

Sobre el propósito del evento, el padre Rafael Salazar, asesor del Movimiento Jornadas de Vida Cristiana, afirmó: “Femusica representa un espacio privilegiado de evangelización a través de la música, donde las melodías se convierten en puentes de fe, reflexión y esperanza. Extendemos una calurosa invitación a participar a todas las personas de la ciudad, a las familias de los municipios cercanos y a todas las comunidades de la región Caribe para que se unan a vivir esta gran experiencia de unidad y oración”.

Cartagena se reafirma como un destino de turismo religioso, con la realización de la XII edición de Femusica, el festival de música católica más importante de la región Caribe. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

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“Además de su profundo impacto espiritual, el festival se ha consolidado como un motor clave dentro de la agenda de turismo religioso de la ciudad, atrayendo a delegaciones nacionales e internacionales que dinamizan la economía local a través de los sectores hotelero, gastronómico, comercial y de servicios”, señaló la Alcaldía de Cartagena.

Al respecto, Liliana Rodríguez, presidente ejecutiva de Corpoturismo, resaltó el posicionamiento alcanzado por el festival: “Femusica ha sido una de las iniciativas premiadas a nivel internacional en la agenda de turismo religioso de Cartagena por su excelente nivel de organización, su propuesta innovadora y su capacidad única para unir fe, cultura y arte. Desde la Alcaldía Mayor y Corpoturismo respaldamos este evento que promueve un turismo con propósito y fortalece la imagen de Cartagena como escenario predilecto para grandes encuentros espirituales en Latinoamérica”.