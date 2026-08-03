A cuatro horas de Medellín: el municipio antioqueño de tradición arriera, diversos microclimas y con potencial turístico

El departamento de Antioquia está conformado por 125 municipios, distribuidos en nueve subregiones. Uno de ellos es Argelia, ubicado a 147 kilómetros de Medellín, a unas cuatro horas de viaje por carretera.

Según información del portal Antioquia Travel, el municipio, que cuenta con más de 7.000 habitantes, es reconocido por su riqueza ambiental y por “el recurso hídrico que predomina en la región”.

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Historia

La Gobernación de Antioquia afirma que el municipio, que es conocido con el seudónimo de la ‘parcela inmortal de Antioquia’, surgió a mediados del siglo XIX, con el nombre inicial de San Julián, y tuvo gran importancia por el auge de la minería en la región.

“Esto atrajo a pobladores de localidades vecinas como Sonsón, Marinilla y Cocorná. Sin embargo, su fundación oficial tuvo lugar en 1891 gracias a Gregorio Gutiérrez González, quien trabajaba para el poeta Tomás Carrasquilla. Fue Carrasquilla, en medio de coplas y versos, quien le dio el nombre de Argelia de María, denominación que perdura hasta hoy”, subraya la entidad.

En el ámbito cultural, la Gobernación resalta la fuerte influencia de la tradición arriera, “valorando gratamente a la mula como el animal que se convirtió en el principal medio de carga para la economía local”.

Además, señala que “es un lugar de gran riqueza natural, con diversos microclimas que permiten disfrutar de paisajes como el páramo y sus cascadas, lo cual lo convierte en un atractivo turístico”.

Entre las mayores riquezas de este pueblo se encuentras sus cuerpos de agua. Foto: Créditos: Alcaldía de Argelia Antioquia / API

Sitios de interés

Entre los principales sitios de interés de Argelia se destaca, en primer lugar, el charco El Tanque. Está ubicado en el sector del mismo nombre, cerca de la cabecera municipal.

“Es un lugar de tradición natural y es ideal para compartir con la familia, amigos y realizar actividades de esparcimiento rodeados de naturaleza”, señala Antioquia Travel.

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Otro lugar destacado es la cascada y el río San Julián, ubicados en la vereda del mismo nombre, a 10 kilómetros de la cabecera municipal. Son ideales para disfrutar de un baño natural y “disfrutar las zonas verdes que allí los rodean”.

El charco y el río La Paloma también son imperdibles. Nacen del río Samaná y están ubicados a nueve kilómetros del casco urbano. Están rodeados por una gran diversidad de fauna y flora.

Finalmente, los trapiches también se destacan entre los atractivos del municipio. Ubicados en diferentes veredas, permiten conocer el proceso de producción de la panela y su transformación.