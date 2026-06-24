Los cinco mejores pueblos de Boyacá para los pensionados, según la inteligencia artificial

El departamento de Boyacá, ubicado en la región Andina, es uno de los más atractivos de Colombia. Su territorio ofrece bellos paisajes, pueblos históricos, rica gastronomía y gran riqueza cultural. Por eso no solo es uno de los destinos turísticos más destacados del país, sino también es uno de los departamentos con muy buenas características para personas pensionadas.

Algunas de ellas son seguridad, clima agradable, poco tráfico y estrés y costo de vida razonable.

De acuerdo con ChatGPT, herramienta de inteligencia artificial, estos son los mejores pueblos del departamento para los jubilados.

1. Paipa

El primero es Paipa. Entre sus ventajas se destaca que tiene una “excelente infraestructura” para una ciudad pequeña, con clínicas y servicios médicos “mejores que la mayoría de los pueblos boyacenses”.

También resalta que tiene un clima fresco, pero no tan frío como Tunja. Adicionalmente, tiene una buena oferta de restaurantes, supermercados y actividades. De igual manera, se encuentra cerca de Duitama y Sogamoso “para trámites y especialistas”.

Tiene, además, termales y espacios para caminar.

El municipio de Boyacá cuyo origen se dio por una finca donada, un destino de bellos paisajes y gran riqueza cultural

2. Villa de Leyva

Sobre Villa de Leyva la IA resalta que es uno de los pueblos más bonitos y mejor conservados de Colombia.

Su clima es Clima relativamente templado para Boyacá (promedio cercano a 18 °C). Además, tiene una amplia “comunidad de retirados y personas que trabajan remoto”. Y ofrece una “excelente oferta cultural, gastronómica y turística”.

No obstante, se señala que la “vivienda y servicios suelen ser más costosos que en otros pueblos boyacenses”. En ese sentido, este municipio es considerado ideal para quienes “valoran calidad de vida sobre el costo”-

Villa de Leyva. Foto: Getty Images

3. Tibasosa

El tercer municipio es Tibasosa, reconocido por su tranquilidad. La IA destaca que es “muy seguro y ordenado” y ofrece un “ambiente tranquilo y tradicional”. De igual manera, está “prácticamente integrado con Duitama, por lo que se aprovechan sus servicios médicos y comerciales”.

“Ideal para quienes buscan paz y bajo estrés, pero quieren estar cerca de una ciudad”, señala ChatGPT.

Así es uno de los municipios más antiguos de Boyacá, un destino con más de cuatro siglos de historia y gran oferta turística

4. Monguí

Monguí es otro municipio que aparece en el listado. Es reconocido por sus atractivos y seguridad. Ofrece un “excelente entorno natural” y tiene un “menor costo de vida”.

Monguí. Foto: Foto: Gobernación de Boyacá

5. Duitama

Duitama es destacado por su infraestructura. Tiene “más hospitales, especialistas y comercio” que otros municipios boyacenses. De igual manera, tiene buenas conexiones de transporte.