Así es uno de los municipios más antiguos de Boyacá, un destino con más de cuatro siglos de historia y gran oferta turística

Boyacá es uno de los departamentos que tiene mayores atractivos en la región Andina de Colombia. Combina arquitectura colonial, naturaleza, gastronomía tradicional y una fuerte identidad cultural.

El pueblo de Boyacá en el que se come un delicioso cordero, un destino que celebra a quienes se dedican a las labores del campo

Su ubicación, en la cordillera Oriental, le permite ofrecer desde pueblos patrimoniales hasta lagunas, páramos y aguas termales. Uno de sus municipios más reconocidos es Duitama, ubicado a 54 kilómetros de la capital Tunja.

De acuerdo con el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá), esta población era conocida en la época prehispánica como la ciudad del cacique Tundama. “Cronistas de la época, hablan del gran dominio que poseía este cacique sobre la extensa región, así como de las audaces tácticas y feroces luchas que sostuvo contra los españoles para no dejarlos apoderar del oro”, señala.

Su fundación por españoles ocurrió en septiembre de 1537. En 1755 pasó a ser una villa. “Luego, fue un centro doctrinal y en 1775 fue elevado a parroquia. En 1795 era un corregimiento de Tunja y ya en 1819 fue erigido municipio. Se dice que Simón Bolívar pasó por Duitama el 20 de julio de 1819 y descansó en la casa del sacerdote Cayetano García, después de la batalla del Pantano de Vargas”.

La arquitectura colonial es uno de los encantos de este destino boyacense. Foto: Getty Images

La perla de Boyacá

El municipio es conocido como ‘la perla de Boyacá’. “Con la llegada de la vía férrea, en 1923, y la terminación de la vía que comunica con Bogotá, se inició un proceso de reactivación económica que fortaleció varios sectores productivos en la región. Entre ellos, destaca la industria harinera, la cervecera y el cemento”, explica el sistema de información turística boyacense, que destaca que en el territorio hay una importante oferta turística y comercial.

Los encantos del municipio que alberga el árbol más grande de Colombia, un destino para visitar en el Caribe

Entre los principales sitios de interés de Duitama se encuentran: la Catedral de San Lorenzo de Duitama, erigida en honor al Divino Niño, y en donde se mezclan estilos romano, dórico y barroco; el parque de Los Libertadores, el Pueblito Boyacense, la capilla de la Trinidad, el parque arqueológico de Tocogua, los páramos de Pan de Azúcar y La Rusia, el Hoyo de la Calera y la reserva de Guanentá, entre otros.

“Duitama también cuenta con varios centros comerciales, almacenes de cadena y bancos; al igual que goza de un completo servicio de transporte público municipal e intermunicipal, cadenas de hoteles y restaurantes para todos los gustos”, subraya Situr Boyacá.