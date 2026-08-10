El destino boyacense, cuyo nombre es de origen indígena y se relaciona con selva y vegetación, está muy cerca de Tunja

Boyacá es uno de los destinos turísticos más atractivos de Colombia. Combina historia, paisajes andinos, pueblos coloniales, naturaleza, gastronomía y actividades de aventura en un solo departamento.

Sus diferentes municipios ofrecen alternativas para todo tipo de viajeros, desde quienes buscan descanso y turismo cultural hasta aquellos interesados en el senderismo, el ecoturismo y otras actividades de aventura.

Uno de estas poblaciones es Arcabuco, ubicada a 33 kilómetros de Tunja.

De acuerdo con el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá), la palabra Arcabuco es de origen taíno y evoca a matorrales enredados o monte muy espeso.

El municipio de Boyacá que tiene nombre de ciudad italiana y es considerado uno de los más bellos, ideal para el ecoturismo

“Los primeros europeos en llegar habrían visto las condiciones topográficas del lugar, copado de selva y vegetación enmarañada; entonces adoptaron, en virtud de ello, aquel nombre. La fundación del poblado data de 1856, cuando la Asamblea Provincial de Tunja lo nombró oficialmente como aldea”, señala la publicación.

Y agrega: “Posteriormente, en 1904, Leopoldo Rodríguez cedió unos terrenos para que se construyera el casco urbano. En 1908 fue elevado a parroquia perteneciente a la jurisdicción de Villa de Leyva, Cómbita y Gachantivá”.

Economía

Debido a las condiciones físicas y climáticas que lo rodean, la economía se centra en los sectores agrícola y maderero. “La papa y el roble han sido, durante décadas, dos de sus activos más importantes para el sustento de los pobladores. Su caudal hídrico está surtido por los ríos La Cebada, Arcabuco y Chuquenque, y las lagunas El Monte, La Empedrada y Carrizal”, agrega Situr Boyacá.

Sitios de interés

Entre los principales atractivos turísticos del municipio se encuentran las reservas naturales de Iguaque y Rogitama, el cañón del río Arcabuco, el cerro de Monserrate, la Laguna Negra, la Laguna Empedrada, la Cueva del Contento, el Alto de la Virgen y el humedal la Balsa de Oro. En el parque principal, colmado de árboles y jardines, están la iglesia de Nuestra Señora del Amparo y el monumento al Roble.

El pueblo de Boyacá en el que se come un delicioso cordero, un destino que celebra a quienes se dedican a las labores del campo

Además, el municipio está rodeado de otros sitios de interés como Peña Candela, Las Gaitas, Morro Negro, Alto de los Santos, Loma de Paja, entre otros, así como el Santuario de Flora y Fauna de Iguaque y la reserva natural de Rogitama.

La almojábana es un amasijo muy conocido en Colombia. Foto: Getty Images/iStockphoto

En materia gastronómica, en el municipio son destacados los siguientes productos: almojábanas con aguapanela y queso de hoja, hojaldres, yogur, galletas, colaciones, mantecadas, merengues, cuajadas, fresas con crema y otros más.