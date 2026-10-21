Latinoamérica guarda leyendas que han sobrevivido al paso del tiempo y que despiertan curiosidad y temor. Cementerios rodeados de relatos paranormales, antiguas construcciones y personajes de la tradición popular forman parte de la historia de varias ciudades de la región.

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Con la llegada de Halloween, estas narraciones se convierten en una oportunidad para explorar destinos desde una perspectiva diferente. La plataforma Civitatis propone cinco recorridos por Colombia, Perú, Ecuador, Argentina y Chile para conocer algunas de esas historias más inquietantes.

Bogotá, Colombia

En el centro histórico de la capital del país, las calles empedradas y las casonas coloniales de La Candelaria sirven de escenario para una experiencia teatralizada. El recorrido comienza en Casa Magola y continúa a pie, acompañado por un guía y personajes siniestros vestidos con atuendos de época.

El barrio La Candelaria, en Bogotá, es escenario de recorridos acompañados de fantasmas y personajes de otra época para celebra Halloween. Foto: Getty Images

La actividad termina en el restaurante La Bruja, donde los participantes reciben un cóctel llamado Copa Sangrienta, como parte de una experiencia que combina las leyendas bogotanas con las representaciones de personajes de otras épocas.

Lima, Perú

El cementerio Presbítero Maestro es el escenario de un recorrido nocturno entre mausoleos, criptas y tumbas de personajes destacados de la historia peruana. La visita incluye lugares como el Pabellón de los Suicidas, la Avenida de los Muertos y la Cripta de los Héroes, vinculados con relatos de apariciones y fenómenos inexplicables. También se conocen las historias de los llamados niños milagrosos, cuyas tumbas reciben juguetes y mensajes de agradecimiento.

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Otavalo, Ecuador

En esta ciudad ecuatoriana, las leyendas transmitidas de generación en generación protagonizan un recorrido que comienza en el parque Simón Bolívar y pasa por el mercado de Copacabana y la antigua estación de tren. Durante la caminata se relatan historias como la de la Dama Tapada, María Angula y Chificha, personajes que forman parte de las narraciones populares más misteriosas de la región.

Buenos Aires, Argentina

La capital argentina también tiene un lado oscuro, marcado por relatos de crímenes y apariciones. Una de las leyendas más conocidas es la de Rufina Cambaceres, cuya historia dio origen al personaje de la Dama de Blanco, un supuesto espíritu que ronda los alrededores del cementerio de la Recoleta. El recorrido también aborda el caso de Cayetano Grossi y recorre sectores como Retiro, Palermo y la plaza San Martín.

Cementerio La Recoleta, en Buenos Aires. Foto: Getty Images

Santiago, Chile

Los edificios históricos de Santiago esconden relatos sobre túneles antiguos, símbolos masónicos y sucesos inexplicables. El recorrido incluye lugares como el Palacio de La Moneda, el antiguo edificio del Congreso, el barrio París-Londres y el cerro Santa Lucía, donde los participantes descubren leyendas y creencias populares relacionadas con el pasado de la ciudad.

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Estas experiencias permiten descubrir una faceta diferente de cinco destinos latinoamericanos. Más allá del misterio y el suspenso, sus recorridos rescatan leyendas, tradiciones y episodios históricos que siguen vivos en la memoria colectiva, una propuesta distinta para quienes buscan planes especiales durante Halloween.