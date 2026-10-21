Este es el mejor destino del mundo para visitar en 2027, según ‘National Geographic’

Cada vez más viajeros organizan sus vacaciones con anticipación con el fin de encontrar mejores tarifas en vuelos y alojamientos, distribuir sus gastos y asegurar cupos en destinos muy solicitados.

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Planear con tiempo también permite comparar opciones, definir presupuestos y aprovechar temporadas de descuentos, especialmente cuando se trata de viajes internacionales o experiencias que requieren reservas previas.

En esa planeación también está el interés de descubrir nuevos destinos y aprovechar eventos, celebraciones y experiencias que marcarán la agenda turística del próximo año. En ese orden de ideas, muchas plataformas y guías internacionales de viajes realizan sus propios listados de destinos clave para incluir en la agenda de vacaciones para 2027.

Así, National Geographic dio a conocer su listado Best of the World, una selección de 25 lugares imperdibles para visitar en el año que está por llegar, y ubicó a Baltimore, en Estados Unidos, en el primer lugar.

Baltimore es un destino imperdible en Estados Unidos, de acuerdo con 'National Geographic'. Foto: Getty Images

Los encantos de Baltimore

La publicación seleccionó este destino por su relevancia histórica, su renovación cultural y sus atractivos junto al agua. Baltimore se ubica junto a la bahía de Chesapeake y se caracteriza porque combina barrios dinámicos con un importante legado histórico que ha marcado el desarrollo de este país americano.

La publicación señala que en esta ciudad se estableció en 1827 la primera línea ferroviaria comercial del país, la Baltimore and Ohio (B&O). Con motivo de los 200 años del ferrocarril estadounidense, el Museo Nacional de Historia e Innovación Ferroviaria presenta una renovación de 38 millones de dólares, con la que amplía su propuesta para mostrar cómo este medio de transporte transformó la sociedad.

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La renovación conserva espacios emblemáticos, como la rotonda de 22 lados y la exposición dedicada al papel del ferrocarril B&O en el Ferrocarril Subterráneo. Además, contempla la apertura, a comienzos de 2027, de un antiguo taller ferroviario de 3.000 metros cuadrados, restaurado para albergar documentos históricos, entre ellos, cartas del presidente Abraham Lincoln y experiencias inmersivas sobre las tecnologías ferroviarias actuales y futuras.

La transformación de Baltimore también se extiende a otros puntos de interés. Uno de ellos es el histórico mercado Lexington Market, que abrió sus puertas en 1782 y ahora cuenta con instalaciones modernas y luminosas; además del puerto marítimo Inner Harbor, que renovó su entorno con un paseo que integra zonas verdes, comercios y restaurantes, en reemplazo de un antiguo centro comercial.

Vista aérea del distrito comercial de Baltimore. Foto: Getty Images

Otro sector que ha ganado protagonismo, según National Geographic, es Baltimore Peninsula, donde la destilería Sagamore Spirit comparte espacio con áreas verdes y diversas propuestas gastronómicas.

A estas alternativas se suma el Baltimore Blueway, una red de recorridos acuáticos que permite explorar en kayak unos 32 kilómetros de costa y descubrir la ciudad desde una perspectiva diferente.

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Baltimore es una buena alternativa, con nuevas experiencias turísticas, convirtiéndose en una opción atractiva para quienes planean sus viajes de 2027 y desean descubrir una faceta diferente de Estados Unidos.