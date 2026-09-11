El paraíso colombiano de playas tropicales que Lonely Planet eligió entre los mejores destinos para visitar en 2026

Las opciones para vivir experiencias diferentes en Colombia están a la orden del día. Para los más aventureros y amantes de la naturaleza, las alternativas son múltiples y se encuentran a lo largo y ancho del país.

La playa colombiana reconocida entre las 50 mejores del mundo en 2026; queda a una hora de Santa Marta

Una de esas muchas posibilidades es el Parque Nacional Natural Tayrona, que en diferentes oportunidades ha sido referenciado como uno de los destinos imperdibles en el territorio nacional.

Esta vez, la plataforma y guía de viajes Lonely Planet pone este destino en el radar de los viajeros para 2026, señalando que es una “joya natural” y un “paraíso de relajación”.

La publicación refiere que este escenario natural, considerado uno de los 13 mejores para visitar en el país, es hogar de playas tropicales bordeadas de palmeras y calas recónditas. Por esto, se considera una de las principales joyas naturales de Colombia. Lo mejor es que este paraíso tiene como telón de fondo la imponente Sierra Nevada de Santa Marta. Es un sitio perfecto para combinar naturaleza y playa.

El cabo San Juan es una de las playas del Parque Tayrona incluidas entre las 50 mejores del mundo. Foto: Getty Images

¿Qué se puede hacer en el Parque Tayrona?

El portal oficial de turismo Colombia Travel indica que este lugar ofrece una experiencia única para los amantes de la naturaleza, de los paisajes únicos y de los atardeceres inolvidables, quienes pueden ser testigos de las grandes riquezas naturales y culturales que engalanan el lugar.

El parque ofrece diferentes alternativas para quienes buscan combinar naturaleza y aventura. Entre sus atractivos están las actividades acuáticas, como el buceo y el scuba diving, que permiten explorar los ecosistemas marinos de sectores como isla Aguja y Granate.

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En Bahía Neguanje, además, los visitantes pueden contar con el acompañamiento de guías especializados para practicar careteo y observar de cerca los corales y las especies de peces que habitan estas aguas.

Para disfrutar el recorrido de manera segura, es importante atender las indicaciones de los guías y las normas establecidas en el parque. Es bueno saber que no todas las playas están habilitadas para el baño y existen áreas determinadas para alojarse o acampar, por lo que es recomendable informarse previamente sobre estos temas.

El Parque Tayrona es uno de los principales santuarios naturales de Colombia. Foto: Foto suministrada a SEMANA por Parques Naturales

La mencionada fuente indica que uno de los recorridos que vale la pena realizar es el que conduce hasta Pueblito Tayrona, un antiguo asentamiento indígena al que se llega siguiendo senderos que atraviesan la montaña.

Durante el trayecto se pueden apreciar caminos construidos con grandes piedras, escaleras y puentes que dan cuenta de la ingeniería desarrollada por las comunidades que habitaron esta región hace siglos.

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La manera más sencilla de llegar a este santuario es desde Santa Marta, donde se puede tomar un bus que tarda aproximadamente unos 40 minutos y que lo llevará a la puerta principal del Tayrona. Allí se tiene acceso a las playas Cristal, Cañaveral, Arenilla, Arrecifes y cabo San Juan, consideradas las principales del parque. Esta última fue reconocida entre las mejores 50 del mundo en un reciente ranking.